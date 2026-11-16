W skrócie Awaria systemu FAA z 13 listopada 2026 roku sparaliżowała lotnictwo w USA, powodując odwołanie ponad 17 tysięcy lotów oraz liczne opóźnienia dla tysięcy pasażerów.

Przyczyną problemów była wymiana okablowania na światłowód, podczas której zainstalowany router przeciążył system komunikacji między kontrolerami ruchu a pilotami.

Infrastruktura amerykańskiego lotnictwa pozostaje przestarzała, wciąż wykorzystując dyskietki do przechowywania danych operacyjnych, takich jak informacje pogodowe.

Wstrząs w amerykańskim lotnictwie. 17 tysięcy lotów odwołanych przez awarię systemu

W piątek 13 listopada 2026 r. doszło do paraliżu lotniczego w Stanach Zjednoczonych.

Flightradar24 informuje, że liczba odwołanych lotów w piątek i sobotę przekroczyła 10 tysięcy. Liczba ta ciągle rosła. W niedzielę odwołano lub opóźniono kolejne tysiące lotów. Jest to jedno z najdłuższych i drugie ogólnokrajowe wstrzymanie lotów w USA od czasu ataków z 11 września 2001 roku, otwiera się w nowym oknie.

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Przestarzały system nie wytrzymał modernizacji

Wszystko przez awarię techniczną. Piątkowa przerwa w pracy nastąpiła, kiedy część kluczowego systemu, umożliwiającego komunikację kontrolerów ruchu lotniczego z pilotami, została zastąpiona światłowodem. Wcześniej komunikację tę obsługiwał kabel miedziany - tak stary, że wycofano go z użytku. Podczas wymiany okablowania firma L3Harris zainstalowała router, który zaczął zalewać inne routery w systemie kontroli ruchu lotniczego, wysyłając tysiąc prób połączenia co cztery do pięciu sekund. Przez to w aż 17 z 22 ośrodków kontroli ruchu lotniczego w USA wystąpiły zakłócenia w łączności głosowej i naziemnej, jak poinformował Bryan Bedford, dyrektor Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA).

Potrzebowano 45 minut, aby zidentyfikować przyczynę problemu, ponieważ czynności konserwacyjne są rejestrowane ręcznie na papierze - FAA musiała przejrzeć fizyczne dokumenty, aby dowiedzieć się, jakie prace były wykonywane i przez kogo.

- W ramach środków ostrożności, próbując ustalić przyczynę zdarzenia, podjęto decyzję o wstrzymaniu wszystkich lotów - przyznał Bedford.

Przerwa trwała ponad cztery godziny, jednak kiedy wznowiono prace, lotniska i przewoźnicy wciąż borykali się z dużymi zaległościami i wynikającymi z nich opóźnieniami. Samoloty w rejsach krajowych, które były już w powietrzu, mogły kontynuować lot do miejsca docelowego i lądować, natomiast sprawy lotów międzynarodowych rozpatrywano indywidualnie.

Sytuacja poprawiła się w niedzielę. Około 70 proc. niedzielnych rejsów wystartowało z opóźnieniem nieprzekraczającym 14 minut. Ponad 1900 połączeń zostało odwołanych.

Łącznie odwołano ponad 17 tys. lotów, a niemal 40 proc. z ponad 74,5 tys. zaplanowanych rejsów zostało opóźnionych.

Czy to był cyberatak?

Początkowo spekulowano o możliwości ataku cybernetycznego, jednak władze wykluczyły tę możliwość. Według Seana Duffy'ego, sekretarza transportu, amerykańska infrastruktura łączności odpowiedzialna za kontrolę lotów jest już poważnie przestarzała i to stanowi główny problem.

- Takich sytuacji będzie więcej. One będą się powtarzały, dopóki Amerykanie i Kongres nie powiedzą nam, żebyśmy zbudowali nowy system - powiedział Duffy. Szacuje się, że inwestycja ta będzie kosztować ponad 50 mld dolarów.

Władze będą dalej ustalać, czy przyczyną awarii była niekompetencja, czy wadliwy sprzęt. Duffy potwierdził też, że nastąpi ponowna ocena kwestii zezwalania na przeprowadzanie modernizacji w ciągu dnia.

Amerykańska kontrola lotów nadal korzysta z dyskietek

Przestarzała już dyskietka niegdyś była ekscytującą nową technologią. Obecnie nie jest już szerzej użytkowana, chyba że mowa o amerykańskim ruchu lotniczym. FAA wciąż korzysta z dyskietek w kontroli ruchu na lotniskach, które służą do przechowywania i przekazywania informacji operacyjnych wykorzystywanych przez personel. Są to m.in. dane pogodowe i informacje potrzebne do obsługi lotów.

W listopadzie pojawiła się informacja, że FAA zamierza wycofać dyskietki i zastąpić je nowym systemem, nazwanym Brand New Air Traffic Control System. Planowane jest całkowite zainstalowanie go w 400 lokalizacjach do końca 2028 roku.



