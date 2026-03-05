Historyczne zwycięstwo F-35. Nagranie podbija sieć

W środę 4 marca Siły Obronne Izraela ujawniły, że ich F-53I Adir zestrzelił irański samolot szkolno-bojowy Jak-130 nad Teheranem. Były to pierwsze doniesienia o zestrzeleniu przez myśliwiec serii F-35 innej załogowej maszyny, od wprowadzenia do służby ich pierwszych modeli w 2006 roku.

Dziś Siły Obronne Izraela opublikowały nagranie, mające pokazywać moment zestrzelenia. Widać na nim uderzenie w lecący samolot, faktycznie przypominający model Jak-130.

Jak-130 zestrzelony nad Teheranem

Niezależni analitycy białego wywiadu zgeolokalizowali nagranie w rejonie gór Lavasan na obrzeżach Iranu. W środę pojawiały się niepotwierdzone nagrania z tego regionu, pokazujące spadający samolot.

Jeszcze 3 marca pojawiły się informacje, że rejon Teheranu patrolują samoloty Jak-130, które wspierają myśliwce MiG-29.

Jedyny taki F-35

Izraelskie F-35I Adir jako jedyne na świecie wyróżniają się innymi systemami i awioniką niż ich amerykańskie odpowiedniki. Zmiany obejmują m.in. komunikację, systemy walki elektronicznej, komputery pokładowe oraz wprowadzenie nowego uzbrojenia. Wszystkie modyfikacje opracowują izraelskie firmy zbrojeniowe.

Zestrzelony Jak-130 to najnowszy nabytek irańskich sił powietrznych. Samoloty zostały zakupione od Federacji Rosyjskiej i w 2023 roku dostarczono ich siedem sztuk. Mają za zadanie szkolić pilotów i pełnić misje obronne m.in. zestrzeliwując drony.

Rekordy lotnictwa Izraela

Warto dodać, że izraelski F-35I Adir posiada też rekord pierwszego zestrzelenia jakiegokolwiek celu powietrznego w ramach działań bojowych. Miało to miejsce w marcu 2022 roku, gdy jeden z myśliwców zestrzelił drona Iranu.

Izrael też jako pierwszy w historii dokonał zestrzelenia samolotów w działaniach bojowych na myśliwcach F-16 oraz F-15.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

F-35 popisał się skuteczną akcją podczas operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły m.in. Izrael, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Trafione zostały także amerykańskie bazy wojskowe, w wyniku czego do tej pory zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Dodatkowo Amerykanie stracili trzy myśliwce F-15, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

