FAA chce kontroli setek Boeingów 737 MAX. Chodzi o nieprawidłowe fotele

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiada obowiązkowe kontrole setek samolotów Boeing 737 MAX, a wszystko po wykryciu problemu z montażem foteli pasażerskich. Zdaniem agencji usterka może zwiększać ryzyko obrażeń m.in. podczas awaryjnego lądowania, a nawet utrudnić ewakuację pasażerów.

Boeing 737 MAX z widocznymi skrzydłami i silnikami podczas lotu na tle częściowo zachmurzonego nieba.
Boeing 737 MAX na skośnym zejściu do lotniska. Czy Boeing 737 jest bezpieczny?123RF123RF/PICSEL

Problemy Boeinga zdają się nie mieć końca, w ostatnich latach producent nieustannie mierzy się z kolejnymi problemami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa swoich maszyn. Najpierw świat obiegły informacje o nieprawidłowościach ujawnionych przez sygnalistów, w tym Johna Barnetta, który przez lata oskarżał firmę o zaniedbania, a w 2024 roku zmarł w trakcie trwającego sporu z byłym pracodawcą.

Później głośnym echem odbiło się oderwanie panelu kadłuba w niemal nowym Boeingu 737 MAX 9 linii Alaska Airlines, które doprowadziło do rozhermetyzowania kabiny i uruchomiło szeroko zakrojone kontrole Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Audyty wykazały poważne uchybienia w procesach produkcyjnych Boeinga i jego głównego dostawcy, Spirit AeroSystems, a w kolejnych miesiącach pojawiały się następne incydenty oraz nowe zarzuty sygnalistów dotyczące jakości produkcji modeli 777 i 787 Dreamliner.

Boeing znowu na cenzurowanym

Teraz amerykański producent znów znalazł się pod lupą FAA, a wszystko przez wadliwie zamontowane fotele pasażerskie, które mogą zwiększać ryzyko obrażeń podczas awaryjnego lądowania, a nawet utrudnić ewakuację pasażerów. Projekt dyrektywy zdatności do lotu opublikowany przez agencję obejmuje 453 samoloty Boeing 737 MAX zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, które mają zostać obowiązkowo skontrolowane.

Jak informuje Reuters, urząd otrzymał zgłoszenie wskazujące, że część zespołów foteli pasażerskich mogła zostać nieprawidłowo zamontowana w prowadnicach znajdujących się w podłodze kabiny. Według agencji wadliwie zamocowane fotele mogą wysunąć się z prowadnic podczas silnych turbulencji, gwałtownych przeciążeń lub awaryjnego lądowania.

Fotele mogą spowodować obrażenia pasażerów i członków załogi podczas awaryjnego lądowania lub zablokować przejście i spowolnić ewakuację
poinformowała FAA, cytowana przez Reutersa.

Zobacz również:

Boeing 747 zapadł się na płycie lotniska Carrasco. Trzeba było go wyciągać.
Technologia

Boeing 747 zapadł się na płycie lotniska Carrasco. Trzeba było go wyciągać

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Nawet 69 foteli do sprawdzenia w każdym samolocie

Każdy Boeing 737 MAX może mieć zamontowanych do 69 zespołów foteli wymagających sprawdzenia. FAA szacuje, że kontrola jednego z nich zajmie około godziny, a ewentualna naprawa kolejną godzinę. Co istotne, usunięcie usterki nie wymaga wymiany części, a przewoźnicy będą mogli prowadzić kontrole równolegle z udziałem kilku pracowników, co znacząco skróci czas przeglądu całego samolotu.

Na razie FAA nie określiła terminu, w którym linie lotnicze będą musiały przeprowadzić inspekcje i usunąć ewentualne nieprawidłowości. Warto jednak dodać, że Boeing już w grudniu 2025 roku przekazał operatorom wytyczne dotyczące możliwych nieprawidłowości w montażu foteli i jak przekazał jego rzecznik w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa: "Popieramy decyzję FAA o uczynieniu tych wytycznych obowiązkowymi".

Tak czy inaczej, do sprawdzenia jest naprawdę wiele egzemplarzy, bo według danych firmy analitycznej IBA na świecie eksploatowanych jest obecnie blisko 2300 Boeingów 737 MAX, z czego 823 są zarejestrowane w USA. Oznacza to, że chociaż problem nie dotyczy wszystkich maszyn, to poza Stanami Zjednoczonymi w użyciu pozostaje ich jeszcze ok. 1500.

Wybierasz się na wakacje? Jak się odżywiać, by zminimalizować skutki jet laga© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze