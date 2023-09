Otóż, lata! Jak informuje Gazeta Wrocławska, mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować wczoraj w godzinach popołudniowych nieduży kolorowy samolot, podejrzanie krążący nad miastem i lotniskiem w Strachowicach. Warto jednak wyjaśnić, że jednostka nie miała żadnej awarii, a w mieście nie wydarzyło się nic niepokojącego, co wymagałoby interwencji z powietrza. Papugi po prostu lubią sobie polatać... a mówiąc całkiem poważnie, był to Beechcraft King Air 350i, należący do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ze względu na barwne malowanie nazywany pieszczotliwie "papugą".

Te Papugi tak mają. Wszystko dla bezpieczeństwa

I wykonywał swoje rutynowe czynności, bo jak możemy przeczytać na stronie agencji, samolot współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednostka wyposażona jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową, która umożliwia kontrole urządzeń i systemów nawigacyjnych na lotniskach, np. kontrolę systemów ILS, radarów, łączności lotniczej, systemów świetlnych, a także procedur lotów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje też, że taka kontrola z powietrza systemów i urządzeń nawigacyjnych odbywa się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a w przypadku urządzeń mających krytyczny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego, nawet co 6 miesięcy lub bezpośrednio po zaobserwowaniu takiej potrzeby, więc "Papuga" rutynowo lata w tym celu po całej Polsce (w poście powyżej widoczna trasa jej ubiegłorocznych testów w Katowicach).

Bezpieczeństwo ruchu lotniczego to priorytet

Jak łatwo się domyślić, tego typu kontrola musi być szczegółowa i przeprowadzona z najwyższą dokładnością, bo zależy od niej bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu lotniczego, więc Beechcraft King Air 350i pozostaje w powietrzu przez dłuższy czas i z punktu widzenia postronnych obserwatorów i programów śledzących typu Flightradar24, lata w sposób co najmniej dziwny.



Zdjęcie Każdy może zobaczyć Papugę. Beechcraft King Air 350i regularnie lata po Polsce / Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / domena publiczna

Warto przy okazji dodać, że od kilkunastu dni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykonuje również inne rutynowe czynności, a mianowicie nad podwarszawskimi gminami można zaobserwować zwiększony ruch bezzałogowych statków powietrznych.



2 października loty dronów biorących udział w projekcie rozpoczną się nad Lublinem oraz powiatami lubelskim, puławskim i lubartowskim, a od 10 października nad Gliwicami, Zabrzem, Rudą Śląską, Rybnikiem, powiatami gliwickim, rybnickim, mikołowskim i raciborskim w woj. śląskim oraz nad powiatem kędzierzyńsko-kozielskim w woj. opolskim.

Celem jest stworzenie "mapy" terenu, w tym obiektów przekraczających 25 metrów wysokości, jak maszty, budynki czy słupy, która w przyszłości pomóc ma w bezpiecznym poruszaniu się takich urządzeń, głównie należących do służb publicznych, np. ratunkowych.