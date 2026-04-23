W skrócie Samolot Airbus A320 został uszkodzony po wleceniu w silną burzę gradową, co skutkowało przerwaniem lotu i lądowaniem w Katowicach.

Uszkodzenia objęły między innymi przednią część kadłuba, krawędzie natarcia skrzydeł oraz stateczników.

Mechanicy z firmy LS Technics zajęli się naprawą, dokumentując szkody i wyjaśniając proceder.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samolot wleciał w burzę gradową. Zdjęcia pokazują skalę zniszczeń

Specjaliści z firmy LS Technics pracowali przy samolocie Airbus A320, który został uszkodzony po tym, jak wleciał w silną burzę gradową.

Lot został przerwany, maszyna wylądowała w Katowicach, a jej naprawą zajęli się mechanicy. LS Technics wyjaśnia, że uszkodzenia objęły między innymi obszar pod kopułą radaru, gdzie wykryto usterki anteny radaru pogodowego oraz systemu glide slope.

W mediach społecznościowych firma udostępniła zdjęcia, na których widać uszkodzenia maszyny.

Mechanicy naprawiają uszkodzonego Airbusa A320

Jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków burz konwekcyjnych jest grad, który może w krótkim czasie doprowadzić do poważnych uszkodzeń samolotów znajdujących się w powietrzu, wyjaśnia LS Technics. Mechanicy tej firmy pracowali teraz przy tak uszkodzonym samolocie - Airbus A320 znalazł się w silnej burzy gradowej - załoga wleciała w nią "w fazie wznoszenia po starcie, próbując ominąć aktywny front burzowy". To wpłynęło na decyzję o przerwaniu lotu i lądowaniu w Katowicach.

Specjaliści z LS Technics w Pyrzowicach, gdzie znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, zajęli się maszyną, dokumentując skalę zniszczeń. Na Facebooku zamieścili zdjęcia oraz wyjaśnienia, jak wyglądają prace przywracania takiego samolotu do pełnej sprawności.

- Inspekcja wykazała poważne uszkodzenia poszycia, szczególnie przedniej części kadłuba oraz krawędzi natarcia skrzydeł i stateczników. Takie przypadki wymagają zaawansowanych prac: od dokładnych przeglądów, przez naprawy struktur kompozytowych i metalowych, aż po weryfikację systemów pokładowych.

Rozwiń

Firma wyjaśnia kulisy prac przy naprawach samolotów

Firma dodała też, że po przejściu przez burzę gradową silniki samolotu zwykle pozostają nienaruszone, bo są odpowiednio projektowane z myślą o takich zjawiskach. Większość uderzeń przyjmuje dziób maszyny. W obszernym komentarzu LS Technics odpowiedziała ponadto na szereg pytań, które pojawiły się pod postem dotyczącym naprawianego Airbusa:

- Organizacje MRO zazwyczaj nie utrzymują własnych zapasów magazynowych części rotacyjnych (serializowanych), takich jak owiewki, komputery, zawory czy siłowniki. Za ich dostępność odpowiada bezpośrednio linia lotnicza. Po stronie MRO pozostaje natomiast zaopatrzenie w materiały jednorazowe (np. uszczelki, nity) oraz eksploatacyjne, takie jak oleje, smary czy płyny hydrauliczne.

Uszkodzone komponenty są najczęściej wymieniane na nowe lub wcześniej użytkowane, ale poddane pełnej naprawie i certyfikowanemu przeglądowi. W tym kontekście mówimy o tzw. LRU (Line Replaceable Units) - elementach zaprojektowanych do szybkiej wymiany, co znacząco skraca czas wyłączenia samolotu z eksploatacji.

W określonych przypadkach możliwa jest również naprawa bezpośrednio na samolocie ("on-wing"), zgodnie z procedurami producenta, dotyczy to np. drobnych uszkodzeń powierzchni sterowych. Jeśli pozwalają na to warunki techniczne i operacyjne, LS Technics realizuje takie naprawy. W sytuacjach, gdy skala lub charakter uszkodzeń to uniemożliwiają, podejmowana jest decyzja o wymianie komponentu.

Część napraw wymaga indywidualnej zgody producenta oraz określenia technologii ich wykonania. Dotyczy to szczególnie uszkodzeń elementów niewymienialnych, takich jak struktura kadłuba. W takich przypadkach prace realizowane są przez inżynierów strukturalnych LS Technics - wyjaśniła firma.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press