Wojna na Bliskim Wschodzie. Zainteresowanie śledzeniem samolotów wzrosło

W obliczu wojny na Bliskim Wschodzie, zainteresowanie monitorowaniem tras lotów znacznie wzrosło. Funkcję śledzenia poszczególnych samolotów umożliwia wiele stron internetowych, takich jak FlightRadar24, FlightAware, FlightStats czy ADS-B Exchange. To właśnie za pomocą tych witryn wiele osób sprawdza status oraz trasy przekierowań niektórych lotów w momencie zamknięcia przestrzeni powietrznej nad niektórymi krajami.

28 lutego, w dzień ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, serwis FlightRadar24 udostępnił grafikę ukazującą istotny spadek ruchu lotniczego. Niebo nad Bliskim Wschodem znacząco się przerzedziło.

W jaki sposób działają strony do śledzenia ruchu lotniczego?

Niektórzy użytkownicy korzystający z FlightRadar24, ADS-B Exchange, FlightAware czy FlightStats mogą zastanawiać się, w jaki sposób działają tego rodzaju strony. Okazuje się, że platformy korzystają z danych umożliwiających precyzyjne lokalizowanie samolotów w czasie rzeczywistym. Automatyczna transmisja tych danych przez statki powietrzne możliwa jest dzięki systemom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast).

Sygnały nadawane przez ADS-B przekazywane są do usytuowanych na ziemi odbiorników lub, jeśli lot odbywa się nad oceanem, do satelitów. Odebrane dane trafiają do sieci obsługiwanych przez wcześniej wymienione witryny monitorujące ruch lotniczy. ADS-B uwzględnia nie tylko precyzyjną lokalizację, ale również inne informacje, takie jak wysokość, prędkość czy numer lotu.

Co więcej, w niektórych przypadkach serwisy mogą bazować nie tylko na ADS-B. Jeśli chodzi o starsze samoloty, które nie nadają pełnych danych GPS przez ADS-B, do określenia ich lokalizacji używa się tak zwanej multilateracji (MLAT). Rozwiązanie to pomaga w obliczeniu pozycji samolotu poprzez wykorzystanie różnicy w czasie dotarcia sygnału do kilku odbiorników naziemnych.

Zdarza się, że w niektórych miejscach trasy lotów są zniekształcone lub niedokładne. Taka sytuacja zwykle jest spowodowana wykorzystywanym przez wojsko zagłuszaniem GPS i zazwyczaj ma miejsce nieopodal regionów objętych działaniami wojennymi.

