W skrócie Międzynarodowy port lotniczy w Hongkongu wstrzymuje obsługę lotów pasażerskich na 36 godzin z powodu supertajfunu Ragusa.

Budynek lotniska pozostaje otwarty. Dla oczekujących pasażerów przygotowano wodę, jedzenie i miejsca do ładowania elektroniki, a informacje o sytuacji są dostępne online i w terminalach.

To najdłuższa przerwa w historii lotniska HKIA, które codziennie obsługuje ponad 1000 startów i lądowań oraz ok. 190 tys. pasażerów.

Zamknięte lotniska. Drony, remonty, supertajfun Ragusa

W ostatnich dniach kilka portów lotniczych dotknęła przejściowa przerwa w działaniu - m.in. lotniska w Kopenhadze i Oslo ze względu na zauważenie latających nad portami dronów, lotnisko w Krakowie z powodu wypadnięcia samolotu z pasa, port w Radomiu ze względu na katastrofę F-16, a lotnisko w Rzeszowie z powodu naruszenia przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej.

Okresowe wyłączenia z działania portów lotniczych lub tylko części przestrzeni lotniska zdarza się regularnie również w przypadku modernizacji, remontów, a także ze względu na warunki meteorologiczne. Ten ostatni czynnik ma teraz wpływ na czasowe zamknięcie jednego z największych lotnisk na świecie - portu w Hongkongu (HKIA).

Ogromny port lotniczy w Hongkongu czasowo zawiesza loty pasażerskie

Lotnisko w Hongkongu okresowo wstrzymuje niemal wszystkie starty i lądowania samolotów, w tym całkowicie odwołane zostają loty pasażerskie. Decyzja obejmuje okres 36 godzin - od 23 września od godz. 18:00 do 25 września rano, godz. 6:00. Powodem tej decyzji jest szalejący supertajfun Ragusa, który od kilku dni sieje zniszczenie w Azji Południowo-Wschodniej.

Port lotniczy Hongkong posiada jeden z największych terminali pasażerskich świata. Jest głównym węzłem kilku azjatyckich linii lotniczych oraz punktem przesiadkowym o natężonym ruchu. Międzynarodowy port lotniczy obsługuje codziennie ponad 1000 startów i lądowań samolotów. Przez lotnisko przewija się ok. 190 tysięcy pasażerów każdego dnia. Tylko w sierpniu 2025 r. Międzynarodowy Port Lotniczy w Hongkongu obsłużył 5,68 mln pasażerów i 34840 operacji lotniczych, przekazało lotnisko.

Tajfun Ragusa sieje zniszczenie. Lotnisko w Hongkongu informuje pasażerów

Znaczące ograniczenia w działalności portu nie obejmuje zamknięcia budynku HKIA. Podkreślono, że pasażerowie, których loty zostały odwołane, będą mogli przeczekać w terminalach pasażerskich. Przygotowane zostały zapasy wody oraz jedzenia, a także miejsca ładowania elektroniki.

- Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, pasażerowie proszeni są o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych informacji o locie lub sprawdzenie strony internetowej lotniska przed wylotem. Transport publiczny do i z lotniska może być również utrudniony - poinformował port w Hongkongu jeszcze przed rozpoczęciem planowanej przerwy.

36-godzinne zawieszenie lotów na lotnisku w Hongkongu jest najdłuższą w historii portu przerwą. Wcześniejsze ograniczenia obsługi startów i lądowań samolotów obejmowały 20-godzinne i 13-godzinne przerwy, które były spowodowane przez tajfuny Saola i Wipha. Ruch na lotnisku można śledzić za pośrednictwem aplikacji Flightrada24, a komunikaty na temat aktualnej sytuacji - na oficjalnej stronie Międzynarodowego Portu Lotniczego Hongkongu.

