Pasażerowie lotu British Airways przeżyli chwile grozy w przestworzach

Samolot linii British Airways leciał we wtorek do Portugalii, jednak musiał zawrócić na lotnisko Gatwick z powodu drobnego problemu technicznego. Jedno z okien było pęknięte.

Lot BA2660 zmierzał do Faro w Algarve, jednak zmuszony był zmienić trasę nad północno-zachodnią Francję, a następnie zawrócić do Londynu.

AirNav Radar opublikował na platformie X informację, że "okno pasażera jest pęknięte. Załoga przeprowadza obecnie kontrolę przed podjęciem decyzji o zmianie kursu".

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Rzecznik linii lotniczej poinformował, że samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku Gatwick, a pasażerowie będą mogli wznowić podróż. Przyczyną był "drobny problem techniczny".

- Przeprosiliśmy klientów za opóźnienie w podróży, a nasze zespoły dokładają wszelkich starań, aby przywrócić ich plany podróży do normy.

Piloci nagle ogłosili kod alarmowy 7700

Według dostawcy danych lotniczych AirNav Radar, samolot nadał kod alarmowy 7700, używany w przypadku wystąpienia problemów technicznych na pokładzie.

Piloci informują w ten sposób, że wymagana jest natychmiastowa uwaga. Dzięki temu służby mogą udzielić priorytetowej obsługi - na przykład szybkiego awaryjnego lądowania lub zmiany trasy. Kod "7700" wpisuje się m.in. w sytuacji pożaru na pokładzie, awarii silnika, problemów z paliwem, nagłej choroby pasażera lub członka załogi czy utraty ciśnienia w kabinie.



