Koniec ciasnoty w samolotach? United wprowadza innowacyjne stoliki w miejsce środkowych foteli

Linia United ogłosiła innowację w swoich Airbusach A321XLR. Rząd foteli w klasie Economy Plus będzie zapewniał puste miejsce środkowe. Zostaną one przekształcone w przestrzenie współdzielone z dużymi, specjalnie zaprojektowanymi stolikami. Dzięki temu pasażerowie zyskają więcej miejsca na łokcie, chociaż wciąż będą musieli dzielić stały stół rozciągający się nad pustym siedzeniem.

Sprzedaż biletów rozpocznie się jeszcze w tym roku, a loty odbędą się wkrótce potem. United poinformowało, że jest jedyną linią lotniczą w USA, jaka oferuje taką opcję. Ceny zostaną podane bliżej premiery.

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Koniec walki o podłokietnik w samolotach?

Wśród wielu pasażerów linii lotniczych podłokietniki mogą być kwestią sporną, ponieważ nie ma formalnych wytycznych dotyczących tego, który pasażer ma do nich prawo. Niektórzy twierdzą, że osoby siedzące przy oknie i przy przejściu powinny ustąpić miejsca na łokcie osobie siedzącej na środkowym siedzeniu, bo ma najmniej przestrzeni osobistej.

Stoliki zaprojektowane do maszyn United będą zajmować całe miejsce środkowe, "co zapewni pasażerom siedzącym przy oknie lub przy przejściu dodatkową przestrzeń do wyciągnięcia się podczas dłuższych lotów międzynarodowych", jak informuje linia. Stolik jest na stałe zamocowany, pokryty miękką, skóropodobną tapicerką i posiada dwa wgłębienia na kubki

Linia ogłosiła także niedawno kolejną innowację w zakresie swoich siedzeń: fotele w klasie ekonomicznej można rozłożyć do płaskiej powierzchni. Miejsca na nich będą sprzedawane na początku 2027 roku.

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