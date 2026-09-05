Awaryjne lądowanie przez agresywnego pasażera

Czwartkowy lot linii American Airlines o numerze 618, który leciał z międzynarodowego lotniska Dallas Fort Worth do Newark, mógł przebiec zupełnie bezproblemowo. Jeden z pasażerów jednak zaczął zachowywać się agresywnie. Sytuacja się pogarszała do tego stopnia, że samolot musiał zostać przekierowany na lotnisko w Baltimore, a napastnik został obezwładniony... taśmą duct tape.

- Byliśmy już w połowie lotu, gdy mężczyzna siedzący dwa rzędy za nami w pierwszej klasie zaczął zachowywać się agresywnie - powiedział Richard Olenick, pasażer samolotu, cytowany przez CNN.

Pomimo prób interwencji ze strony załogi, zakłócający spokój 67-letni Arthur Lundeen był coraz bardziej agresywny, miał krzyczeć m.in. o Jezusie i pójściu do piekła. Zaczął bić siedzącego obok mężczyznę, a następnie kobietę, która także próbowała pomóc go uspokoić.

- Zaczął być agresywny i używać wulgaryzmów - wyjaśnił Olenick. - Używał obelg o charakterze rasistowskim i homofobicznym.

Sytuacja szybko eskalowała. Na szczęście na pokładzie znajdował się Juan Mejia, emerytowany policjant z New Jersey. Wraz ze swoim znajomym Olenickiem zainterweniowali.

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Pasażer obezwładniony taśmą klejącą po ataku na pokładzie

Mężczyźni skrępowali jego nadgarstki opaską zaciskową, a agresywny pasażer w odwecie podczas szamotaniny ugryzł Mejię i próbował ugryźć Olenicka. Wtedy miarka się przebrała i Lundeen został przytwierdzony do siedzenia taśmą duct tape, dostarczoną przez ekipę. Upewniono się, że usta mężczyzny nie zostały zaklejone, aby nie miał problemów z oddychaniem.

- Fizycznie z pewnością ograniczyło to jego zdolność poruszania się, ale nie rozwiązało problemu. Nadal parł, stawiał opór i próbował wstać - komentował dalej Olenick.

Przez następny kwadrans były policjant musiał przytrzymywać kolanem pasażera, aż do awaryjnego lądowania w Maryland. Kiedy próbował z niego zejść, za każdym razem agresor znów zaczynał się awanturować.

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Linia American Airlines wydała oświadczenie w tej sprawie.

- Bezpieczeństwo naszych klientów i członków zespołu jest naszym najwyższym priorytetem i nie tolerujemy przemocy. Dziękujemy naszym członkom zespołu za profesjonalizm, a naszym klientom za zrozumienie.

Lundeenowi postawiono zarzuty napaści drugiego stopnia i zakłócania porządku publicznego. Został zwolniony za kaucją 4 września. W październiku ma się ponownie stawić w sądzie.



