Nowa maskotka na lotnisku w Krakowie

Kraków Airport zaprezentował nową maskotkę, która ma towarzyszyć pasażerom i budować bardziej przyjazny wizerunek lotniska. To seledynowy smok trzymający papierowy samolocik - symbol nawiązujący zarówno do Krakowa, jak i dziecięcych marzeń o podróżowaniu.

Według przedstawicieli lotniska projekt nie powstał przypadkowo. Inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa, kiedy zwykła kartka papieru mogła zamienić się w samolot i stać się początkiem wspaniałej przygody. Nowa postać ma przypominać, że każda podróż zaczyna się dużo wcześniej niż na pokładzie samolotu - najpierw pojawia się ciekawość świata i chęć odkrywania nowych miejsc.

- Bo zanim powstały samoloty, nowoczesne terminale i połączenia na cały świat, wszystko zaczęło się od jednego pytania: "A co, jeśli można wznieść się wyżej?" - napisało lotnisko na Facebooku.

Maskotka została stworzona głównie z myślą o rodzinach i najmłodszych pasażerach. Lotnisko chce dzięki temu ocieplić atmosferę w terminalu i sprawić, by podróż kojarzyła się nie tylko z odprawą czy lotem, ale także z emocjami i ekscytacją. Smok ma pojawiać się zarówno na terenie portu lotniczego, jak i w materiałach promocyjnych czy akcjach marketingowych.

Kraków Airport podkreśla, że nowa maskotka symbolizuje odwagę, marzenia i chęć przekraczania granic. Papierowy samolocik w łapie smoka ma być prostym przypomnieniem, że wielkie podróże często zaczynają się od bardzo małych pomysłów.

Weź udział w konkursie i zgłoś imię seledynowego smoka

Maskotka nie ma jeszcze imienia - możesz zgłosić swoją propozycję pod postem na Facebooku do godziny 19:00 dzisiaj. "Mile widziane będą propozycje nawiązujące do miasta Krakowa. Imię powinno być również możliwe do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski albo łatwe i zrozumiałe w obu językach" - piszą organizatorzy akcji.

Rozwiń

Z wszystkich propozycji zostaną wybrane 3 finałowe imiona, które poddane zostaną głosowaniu przez internautów w dniach od 26 do 27 maja. To właśnie pasażerowie wybiorą, jak będzie nazywał się smok z lotniska.

Pełczyńska-Nałęcz o głośnej sytuacji na lotnisku: Zapłaciłam z własnych pieniędzy Polsat News Polsat News