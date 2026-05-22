Krakowskie lotnisko z nową maskotką. Wybierz jej imię
Kraków Airport wprowadził nową maskotkę - seledynowego smoka z papierowym samolocikiem, która ma uprzyjemnić podróże pasażerom, zwłaszcza rodzinom i dzieciom. Inspiracją dla stworzenia tej postaci były wspomnienia z dzieciństwa i marzenia o podróżach. Maskotka symbolizuje odwagę, marzenia oraz przekraczanie granic, a jej imię ma zostać wybrane w konkursie przez pasażerów i internautów.
Nowa maskotka na lotnisku w Krakowie
Kraków Airport zaprezentował nową maskotkę, która ma towarzyszyć pasażerom i budować bardziej przyjazny wizerunek lotniska. To seledynowy smok trzymający papierowy samolocik - symbol nawiązujący zarówno do Krakowa, jak i dziecięcych marzeń o podróżowaniu.
Według przedstawicieli lotniska projekt nie powstał przypadkowo. Inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa, kiedy zwykła kartka papieru mogła zamienić się w samolot i stać się początkiem wspaniałej przygody. Nowa postać ma przypominać, że każda podróż zaczyna się dużo wcześniej niż na pokładzie samolotu - najpierw pojawia się ciekawość świata i chęć odkrywania nowych miejsc.
- Bo zanim powstały samoloty, nowoczesne terminale i połączenia na cały świat, wszystko zaczęło się od jednego pytania: "A co, jeśli można wznieść się wyżej?" - napisało lotnisko na Facebooku.
Maskotka została stworzona głównie z myślą o rodzinach i najmłodszych pasażerach. Lotnisko chce dzięki temu ocieplić atmosferę w terminalu i sprawić, by podróż kojarzyła się nie tylko z odprawą czy lotem, ale także z emocjami i ekscytacją. Smok ma pojawiać się zarówno na terenie portu lotniczego, jak i w materiałach promocyjnych czy akcjach marketingowych.
Kraków Airport podkreśla, że nowa maskotka symbolizuje odwagę, marzenia i chęć przekraczania granic. Papierowy samolocik w łapie smoka ma być prostym przypomnieniem, że wielkie podróże często zaczynają się od bardzo małych pomysłów.
Weź udział w konkursie i zgłoś imię seledynowego smoka
Maskotka nie ma jeszcze imienia - możesz zgłosić swoją propozycję pod postem na Facebooku do godziny 19:00 dzisiaj. "Mile widziane będą propozycje nawiązujące do miasta Krakowa. Imię powinno być również możliwe do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski albo łatwe i zrozumiałe w obu językach" - piszą organizatorzy akcji.
Z wszystkich propozycji zostaną wybrane 3 finałowe imiona, które poddane zostaną głosowaniu przez internautów w dniach od 26 do 27 maja. To właśnie pasażerowie wybiorą, jak będzie nazywał się smok z lotniska.