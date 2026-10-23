Kryzys na włoskich lotniskach. Braki paliwa to efekt protestów kierowców

Julia Król

Julia Król

Włoskie lotniska i sklepy zmagają się z poważnymi konsekwencjami protestów kierowców ciężarówek. Paraliż dostaw paliwa i żywności sprawił, że przewoźnicy, w tym Wizz Air, ostrzegają pasażerów przed utrudnieniami, a rząd szuka ratunku w pilnych dotacjach.

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Puste półki w sklepie spożywczym w Neapolu w czasie protestów kierowców ciężarówek.
Półki z żywnością w sklepach w Neapolu świecą pustkami - raportują włoskie media.ISO EKLEAFP

Braki paliwa paraliżują włoskie lotniska. Linie lotnicze ostrzegają przed problemami z lotami

We Włoszech od kilku dni trwają protesty kierowców ciężarówek. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. W sklepach brakuje towaru, a na lotniskach paliwa. Podróżujący nie mogą nawet zrobić zakupów, bo półki są puste.

W ramach protestu przeciwko zbyt wysokim cenom paliw kierowcy zablokowali wszelkie dostawy na południu kraju. Największe zagrożenie brakiem paliwa występuje na siedmiu lotniskach na południu kraju, m.in. Crotone, Reggio Calabria, a także w Bari, Brindisi, Katanii, Neapolu i Palermo. Linie lotnicze zostały poproszone, aby zabierały więcej paliwa ze sobą, lecąc do Włoch, lub tankowały na innych lotniskach.

Wizz Air ostrzega pasażerów przed możliwymi problemami do i z Włoch w najbliższych dniach.

- Tak jak inne linie, Wizz Air dotykają problemy spowodowane protestami i blokadami dróg we Włoszech. Braki paliwa na lotniskach prowadzą do ograniczeń operacyjnych, które mogą wpłynąć na loty z i do Włoch. Choć te wydarzenia pozostają poza kontrolą linii, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować wpływ tej sytuacji na naszą działalność - informuje przewoźnik cytowany przez Fly4free.

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Może minąć tydzień, zanim wszystko wróci do normy

Chociaż sytuacja powoli się stabilizuje, a protesty są stopniowo wygaszane, wznowienie działalności sklepów może trochę potrwać.

- Sytuacja się nieco uspokoiła, ale powrót do normy zajmie od trzech do siedmiu dni - powiedział Mauro Lusetti, prezes największej włoskiej spółdzielczej sieci supermarketów Conad.

22 października wznowiono dostawy świeżej żywności do supermarketów w Kalabrii, chociaż są one nierównomierne. Na stacjach benzynowych nie odnotowano żadnych poważnych problemów.

Minionej nocy przerwano także protesty, które odbywały się w Neapolu i wzdłuż sieci autostrad Kampanii. Tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi. Sklepy powoli uzupełniają zapasy, ponieważ były całkowicie puste.

Wiele osób jest oburzonych protestami, które zmusiły do wyrzucania zepsutego jedzenia - to marnotrawstwo świeżych produktów, takich jak ryby, mięso czy nabiał. Wszystkie zebrane plony i wyprodukowane przedmioty na południu kraju zalegają w magazynach. Jeżeli sytuacja nie zostanie ustabilizowana, wkrótce mogą wystąpić niedobory leków w aptekach.

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Kierowcy ciężarówek początkowo oczekiwali na spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu, które miało odbyć się 27 października, jednak postanowili zawiesić protest. Deklarują przy tym, że wznowią go, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.

Niektórzy strajkujący mają przeszłość kryminalną i bywają agresywni w stosunku do swoich kolegów z pracy, którzy zdecydowali się kontynuować pracę pomimo trwających protestów.

Wczoraj zatwierdzono dekret mający na celu pomoc w walce z wysokimi cenami paliw. Kierowcom ciężarówek przyznano 45,2 mln euro na ulgę podatkową od oleju napędowego zakupionego w okresie od marca do sierpnia 2026 r., a prócz tego kolejne 60 mln euro na okres od września do 5 października.

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