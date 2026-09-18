Linie lotnicze mierzą się z kolejnym wzrostem cen paliw. Ataki na rurociąg East-West w Arabii Saudyjskiej spowodowały przerwanie szlaku transportu surowej ropy, który był jedną z najważniejszych alternatyw dla blokady Cieśniny Ormuz. Baryłka ropy kosztuje już około 100-110 dolarów.

Ryanair radzi sobie z cenami paliwa, ale i tak tnie połączenia

Prezes Ryanaira w rozmowie ze Sky News zapowiedział, że chociaż na razie linia lotnicza nie jest zagrożona problemami z brakiem paliwa, w przyszłym roku być może będzie zmuszona podjąć działania.

- Jeśli wojna się skończy i Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta w połowie lub pod koniec kwietnia, wówczas nie będzie ryzyka związanego z dostawami paliw - powiedział O'Leary.

Jeśli jednak konflikt wciąż będzie aktywny, a dostawy wciąż zakłócane, istnieje ryzyko, że w maju i czerwcu pewien poziom dostaw paliwa może być zagrożony. Na razie nie przewiduje się odwołań lotów, a bieżące dostawy pozostają zabezpieczone. To jednak nie oznacza, że ceny podróży pozostaną na swoim poziomie. Już teraz Ryanair przewiduje wzrost cen biletów o 3 proc. w tym roku.

Ryanair zabezpieczył około 80 proc. swoich potrzeb paliwowych do marca 2027 roku po cenie około 67 dolarów za baryłkę. Dzięki temu obecny szok cenowy uderza w niego słabiej niż w linie, które mają mniejszą ochronę przed wzrostem cen. Mimo to wycina niektóre loty z Polski.

Pod koniec października przewoźnik zawiesi dwie trasy z Rzeszowa: do Londynu-Luton oraz Mediolanu-Malpensa. W styczniu przez miesiąc wycięte będą połączenia z Krakowa do Triestu, Pescary oraz Pragi. Styczeń to czas największych spadków w liczbie pasażerów, więc wtedy linie odczuwają największe straty.

Wizz Air mocno ogranicza siatkę połączeń

Wizz Air kasuje aż 8 tys. lotów. Fly4free informuje, że przewoźnik potwierdził zmniejszenie o 5 proc. pierwotnie planowanej oferty na sezon zimowy 2026/27. Z Polski stopniowo znika więc zimowa siatka połączeń.

Lotnisko we Wrocławiu najbardziej odczuje straty, ponieważ z końcem października znikną rejsy do Malagi, Madrytu, Nicei i Bukaresztu. Loty do Kutaisi mają zostać wstrzymane do marca 2027 roku.

Z rozkładu wypadają także trasy Warszawa-Genua i Modlin-Brindisi. Zawieszone zostały także loty do Rijeki oraz trasa Gdańsk-Trondheim, która do tej pory obowiązywała cały rok.

Niektóre pozostałe trasy szykują się na zmniejszenie częstotliwości lotów. Wizz Air chce się jednocześnie skupić na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

PLL LOT z cięciami i ograniczeniami

W sezonie zimowym PLL LOT planuje ograniczyć wybrane połączenia na Bałkany oraz do Hiszpanii. Gdańsk utracił loty do Bergen i Oslo, które zostały włączone do siatki wiosną tego roku.

- W ostatnich miesiącach paliwo stanowi coraz bardziej istotną część kosztów działalności linii lotniczych, jednak wzrost jego ceny nie oznacza automatycznie ograniczania liczby połączeń - przekazał rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski.

Decyzje dotyczące realizowanej siatki połączeń podejmujemy na podstawie całościowej oceny ekonomicznej, uwzględniającej m.in. popyt, sezonowość oraz znaczenie danego połączenia dla całej siatki LOT-u



