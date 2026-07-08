Modernizacja sieci śledzenia samolotów w Stanach Zjednoczonych. L3Harris z kontraktem

Jak podaje FAA kontrakt przewiduje zmodernizowanie ponad 700 stacji naziemnych, które dostarczają kontrolerom ruchu lotniczego w całym USA dane dotyczące pozycjonowania samolotów w czasie rzeczywistym, pozyskiwane za pomocą satelitów. L3Harris Technologies ma wdrożyć zaawansowane zabezpieczenia w celu ochrony krytycznych danych dotyczących przestrzeni powietrznej oraz rozszerzy możliwości monitorowania, aby śledzić nowe obiekty.

- Firma L3Harris przyczynia się do realizacji wizji modernizacji FAA, dostarczając zaawansowaną infrastrukturę nadzoru, która wyznaczy kierunek rozwoju naszego systemu przestrzeni powietrznej i zapewni większe bezpieczeństwo wszystkim pasażerom linii lotniczych. Zwiększając przepustowość sieci, dbamy o to, by Stany Zjednoczone pozostały światowym liderem w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym - skomentował w oficjalnym oświadczeniu Kathy Crandall, prezes działu Mission Networks, Space & Mission Systems w firmie L3Harris.

Głównym elementem kontraktu dla L3Harris jest zmodernizowanie stacji naziemnych, które będą dostarczać kontrolerom ruchu lotniczego w całym kraju dane dotyczące pozycji samolotów w czasie rzeczywistym. L3Harris Technologies materiał zewnętrzny

Przygotowanie na ruch powietrzny przyszłości

L3Harris już zarządza największą na świecie naziemną siecią nadzoru ruchu lotniczego, integrującą tysiące źródeł danych i dostarczającą informacje do setek placówek amerykańskiego rządu za pośrednictwem centrum operacyjnego. Niemniej technologia kontroli i śledzenia lotów cały czas musi się zmieniać, aby sprostać wymaganiom rozwijającego się lotnictwa. Program modernizacji ma na celu zapewnienie, aby sieć nadzoru mogła bezpiecznie obsługiwać użytkowników przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, w obliczu rosnącego ruchu lotniczego nie tylko samolotów i śmigłowców, ale także dronów. Dotyczy to zarówno komercyjnych lotów, jak i platform wojskowych czy służb państwa.

Kontrakt dla L3Harris opiewa na nieokreśloną kwotę i zapewnia firmie pracę do 2045 roku. Jej działania mają być podstawą trwającego programu modernizacyjnego NextGen realizowanego przez FAA, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności Krajowego Systemu Przestrzeni Powietrznej Stanów Zjednoczonych oraz lepsze przygotowanie go na przyszłość lotnictwa. Ma uwzględnić m.in. śledzenie ruchu statków powietrznych pionowego startu i lądowaniu (eVTOL).

Firma L3Harris wprowadzi zmodernizowany sprzęt, ulepszenia oprogramowania, wzmocnione zabezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz niezawodne funkcje zarządzania siecią, aby chronić kluczową infrastrukturę lotniczą przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi i awariami systemów.