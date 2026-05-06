Ile Dreamlinerów jest we flocie LOT-u?

Aktualnie we flocie Polskich Linii Lotniczych LOT znajduje się 15 samolotów Boeing 787 Dreamliner. Mowa tu konkretnie o 8 maszynach typu 787-8 o pojemności 252 miejsc (z podziałem na trzy klasy podróży: 18 miejsc w LOT Business Class, 21 miejsc w LOT Premium Economy i 213 miejsc w LOT Economy Class) oraz 7 maszynach typu 787-9 mogących zabrać na pokład 294 pasażerów (tu również jest podział na trzy klasy podróży: 24 miejsca w LOT Business Class, 21 miejsc w LOT Premium Economy oraz 249 miejsc w LOT Economy Class).

Dreamlinery wchodzące w skład floty LOT-u latają na długich trasach międzykontynentalnych. Chodzi tu o loty do Ameryki Północnej czy Azji. Warto przy tym wspomnieć, że LOT leasinguje również inne długodystansowce od zagranicznych przewoźników. Mowa tu między innymi o Boeingu 777-200 ER. Jak czytamy na stronie lot.com: "Od 28 listopada 2025, przez sześć dni w tygodniu, loty do Nowego Jorku (JFK) w imieniu PLL LOT wykonuje samolot Boeing 777-200 ER Privilege Style".

LOT przejmuje Dreamlinery od linii Thai

W ramach leasingu operacyjnego, LOT ma pozyskać używane Boeingi 787-8. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rynek-lotniczy.pl, maszyny, w ramach 12-letniego leasingu, będą dzierżawione od firmy DP Aircraft I Limited. Dreamlinery obecnie są we flocie Thai Airways. Do Polski mają trafić już w tym roku - okresy dwóch umów leasingowych dotyczących poszczególnych samolotów rozpoczynają się 29 października oraz 9 grudnia.

Jak nieoficjalnie ustaliła redakcja pasazer.com, w planach jest pozyskanie kolejnych samolotów Boeing 787 - również z Tajlandii. Jak czytamy, miałyby one zostać pozyskane w 2027 roku. Nowe jednostki zwiększą zdolności operacyjne przewoźnika, umożliwiając tym samym zapewnienie ciągłości połączeń dalekodystansowych.

