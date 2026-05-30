Lufthansa obiecuje spokojne wakacje po kryzysie

Jeszcze niedawno niemiecki przewoźnik wywołał chaos i niepokój wśród podróżnych, ogłaszając znaczące ograniczenia w swojej siatce połączeń. W kwietniu pisałam o tym, że Lufthansa wycofała się z Bydgoszczy czy Rzeszowa i ograniczyła loty z Wrocławia oraz Gdańska. Teraz jednak linia zmienia ton i próbuje przekonać pasażerów, że planowanie letnich wyjazdów nie wiąże się już z ryzykiem.

Przedstawiciele Lufthansy zapewniają, że mimo wcześniejszych problemów sytuacja jest obecnie pod kontrolą. Według przewoźnika obawy o możliwe braki paliwa nie powinny wpływać na decyzje podróżnych, a zaplanowane wakacyjne rejsy mają odbywać się zgodnie z harmonogramem. Co więcej, firma przekonuje, że jej zaplecze logistyczne oraz poziom zabezpieczenia paliwowego pozwalają utrzymać operacje w czasie wzmożonego sezonu turystycznego.

Jest to o tyle ciekawe, że właśnie wysokie ceny paliwa były jedną z głównych przyczyn odwołania około 20 tys. lotów jeszcze miesiąc temu. Wygląda na to, że Lufthansa poradziła sobie z kryzysem paliwowym poprzez import kerozyny m.in. z USA i Afryki, jak informuje portal Fly4Free. Europejskie rafinerie również stanęły na wysokości zadania w obliczu kryzysu i zwiększyły swoje moce produkcyjne do maksimum.

Jakie zmiany dla pasażerów w sezonie letnim?

Decyzja o skasowaniu ogromnej ilości lotów przewidzianych na sezon letni odbiła się szerokim echem, szczególnie że cięcia objęły również kierunki istotne dla pasażerów podróżujących przez niemieckie huby przesiadkowe. Zmiany dotknęły przede wszystkim siatki połączeń krótkiego zasięgu oraz mniej rentownych tras, a część podróżnych musiała liczyć się ze zmianami planów lub koniecznością wyboru innych lotnisk i terminów podróży.

Próba odbudowania zaufania klientów przez Lufthansę może być problematyczna właśnie ze względu na wcześniejsze decyzje. Pasażerowie, w obawie przed możliwymi komplikacjami, odkładają rezerwacje na później, czekając na większą pewność co do stabilności połączeń. Przewoźnik przekonuje, że lato ma przebiec bez zakłóceń.

Co więcej, przywrócone zostaną niektóre połączenia, m.in. od 1 czerwca wracają rejsy z Wrocławia do Monachium.

Inne linie w Europie także borykają się z problemem ostrożnych decyzji podróżnych. Wiele z nich liczyło na mocny sezon wakacyjny i szybkie tempo sprzedaży biletów, jednak w obecnej sytuacji niektórzy przewoźnicy zaczęli obniżać ceny, aby zachęcić wycieczkowiczów.

