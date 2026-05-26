W skrócie Na pokładzie samolotu United Airlines pasażer uruchomił hotspot Wi-Fi o politycznej nazwie, co zostało uznane za zagrożenie bezpieczeństwa i spotkało się z natychmiastową, stanowczą reakcją kapitana.

Incydent wywołał dyskusję o proporcjonalności działań załogi oraz prawach dotyczących wolności słowa w samolotach prywatnych linii lotniczych.

Istniały już przypadki wykorzystania nazw sieci Wi-Fi do wywoływania fałszywych alarmów w lotnictwie, które skutkowały poważnymi konsekwencjami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kapitan postawił ultimatum. 30 sekund na wyłączenie hotspota w samolocie

Podczas niedawnego rejsu linii United Airlines doszło do bardzo napiętej sytuacji. Jeden z pasażerów aktywował w swoim telefonie funkcję hotspota Wi-Fi, nadając sieci nazwę o charakterze politycznym i prowokacyjnym: "Free Palestine, F Zionists" ("Wolna Palestyna, J Syjonistów". Ze względu na powagę sytuacji i potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pilot postanowił natychmiast zareagować, pomijając standardową w takich przypadkach dyskrecję czy próby wcześniejszego wyjaśnienia sprawy przez personel pokładowy.

Pilot samolotu nadał komunikat przez ogólne nagłośnienie kabiny, posługując się wyjątkowo poważnym i stanowczym tonem. Poinformował podróżnych, że widoczna dla wszystkich nazwa sieci jest traktowana jako potencjalne naruszenie bezpieczeństwa. Wyznaczył administratorowi sieci rygorystyczne ultimatum - dostał "30 sekund" na wyłączenie lub zmianę nazwy punktu dostępowego, a w przeciwnym razie na lotnisko docelowe wezwani mieli zostać agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI). Dodatkowo po wylądowaniu maszyna miałaby zostać odizolowana i zabezpieczona w celu szczegółowego skontrolowania telefonów komórkowych wszystkich osób na pokładzie.

Ogłoszenie to wywołało natychmiastową zmianę nastrojów w samolocie. Atmosfera stała się niezwykle nerwowa i niekomfortowa. W kabinie zapadła głęboka cisza, a pasażerowie zaczęli oglądać się po sobie, próbując zidentyfikować hosta sieci. Część podróżnych okazywała wyraźny niepokój i zdenerwowanie, inni byli poirytowani, a niektórzy cicho się śmiali, uznając całe zdarzenie za absurdalne. Ostatecznie groźba pilota przyniosła natychmiastowy skutek, bowiem kontrowersyjny hotspot zniknął z listy dostępnych sieci przed upływem wyznaczonego czasu, dzięki czemu po wylądowaniu nie doszło do interwencji służb federalnych przy bramce. Całe zdarzenie opisał na Reddicie jego świadek o pseudonimie Valuable-Meal4252.

Nie ustalono, kto był nadawcą hotspota. Służby mogłyby go jednak łatwo zidentyfikować, bowiem uruchomiony punkt dostępu do internetu bez przerwy emituje unikalny identyfikator sprzętowy - tzw. adres MAC. Choć ze względów prywatności współczesne smartfony często maskują te dane podczas łączenia się z innymi sieciami, w trybie udostępniania internetu większość z nich wciąż rozgłasza stały, fabryczny adres urządzenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pokładowy system Wi-Fi samolotu automatycznie rejestruje w swoich logach adresy MAC wszystkich wykrytych w pobliżu sieci.

Wolność słowa w samolocie działa inaczej niż na ziemi

Zdarzenie to wywołało dyskusję wśród naocznych świadków, z których część zaczęła kwestionować proporcjonalność reakcji dowódcy załogi. Choć pasażerowie rozumieją konieczność zachowania szczególnej ostrożności w erze po 11 września, to bezpośrednie zaangażowanie kapitana i straszenie pasażerów interwencją FBI zostało uznane przez niektórych za eskalację i przesadę, zwłaszcza że sama nazwa sieci nie zawierała bezpośrednich gróźb karalnych, a jedynie wulgarny (choć ocenzurowany) przekaz polityczny.

Część ekspertów opisuje ten incydent jako jaskrawy przykład panującej obecnie w przestrzeni publicznej polaryzacji oraz sytuacji, w której instytucje wolą reagować w sposób bezkompromisowy, dmuchając na zimne, aby nie zostać posądzonymi o zignorowanie jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych. Tylko co z wolnością słowa i wolnością wyrażania swoich poglądów?

Z punktu widzenia przepisów i specyfiki podróży lotniczych wolność słowa na pokładzie prywatnych linii lotniczych podlega zupełnie innym ograniczeniom niż w klasycznej przestrzeni publicznej. Przewoźnicy mają pełne prawo do interweniowania w przypadku obraźliwych czy prowokacyjnych haseł niezależnie od tego, czy pojawiają się one na elementach ubioru, czy są emitowane cyfrowo jako nazwy sieci bezprzewodowych.

Gdyby pasażer próbował wejść na pokład w koszulce z takim samym napisem, najprawdopodobniej zostałby wycofany z kolejki do wejścia na pokład i zmuszony do zakrycia hasła lub poddany dodatkowej weryfikacji przed lotem. Te same rygorystyczne standardy dotyczą sieci Wi-Fi, które po uruchomieniu wyświetlają się na urządzeniach wszystkich pasażerów w kabinie, masowo dystrybuując kontrowersyjny przekaz.

Punkty dostępowe Wi-Fi siały już niepokój w lotnictwie komercyjnym

Stanowcze działanie pilota mogło wynikać nie tylko z jego własnych przekonań politycznych czy obawy o bycie posądzonym o zezwalanie na manifesty polityczne związane z Izraelem i Palestyną, co mogłoby narazić linię lotniczą na wizerunkowe straty. Incydent ten nabiera szerszego kontekstu w obliczu faktu, iż wykorzystywanie nazw hotspotów do siania niepokoju stało się w ostatnim czasie zauważalnym i niebezpiecznym trendem w lotnictwie komercyjnym.

W styczniu 2026 r. samolot linii Turkish Airlines, lecący do Barcelony, musiał zostać przechwycony przez myśliwce i skierowany na odizolowaną część lotniska po tym, jak na pokładzie wykryto sieć o nazwie "I HAVE A BOMB. EVERYONE WILL DIE" ("MAM BOMBĘ. WSZYSCY ZGINĄ"). Z kolei w lutym maszyna linii Wizz Air, zmierzająca z Londynu do Tel Awiwu, wywołała alarm i została przechwycona przez izraelskie siły powietrzne z powodu hotspota nazwanego "terrorist" ("terrorysta"), o czym informowała Interia Wydarzenia. Jak się później okazało, telefon należał do starszego małżeństwa, którego syn uruchomił tę funkcję przed ich wylotem.

Podobny incydent miał miejsce w maju 2026 r. na pokładzie samolotu KLM Royal Dutch Airlines w Maladze, gdzie z powodu sieci nazwanej "Allahu Akbar - er is een bom aan boord" ("na pokładzie jest bomba") rejs został opóźniony o kilka godzin.

Wpływ na tak stanowczą postawę kapitana United Airlines miała również ogólna wrażliwość wokół bezpieczeństwa lotów powiązanych z Izraelem. Ponieważ od lat 60. XX wieku palestyńskie grupy bojowe brały na cel lotnictwo cywilne, samoloty operujące w tamtym rejonie należą obecnie do najlepiej strzeżonych na świecie.

Ponadto sama treść hasła dotyka skomplikowanej debaty politycznej. Krytycy polityki Izraela twierdzą, że antysyjonizm nie jest tym samym, co antysemityzm, zaś wielu polityków i komentatorów wskazuje, że słowo "syjonista" bywa stosowane jako substytut słowa "Żyd".

Choć emisja kontrowersyjnego przekazu mogła być wystarczającym powodem do interwencji załogi, to zasadność nagłego przejścia pilota do procedur antyterrorystycznych i straszenie pasażerów najazdem federalnych pozostaje dyskusyjna.





Stonehenge nadal fascynuje. Neolityczna budowla zainspirowała archeologów © 2026 Associated Press