Nad Ukrainą pojawił się unikatowy rosyjski superbombowiec

Suchoj S-70 Ochotnik nad Ukrainą

Pierwsze informacje o pojawieniu się tego drona bombowego w Ukrainie obiegły media w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Maszyna miała być widziana na niebie ponad ukraińskim miastem Sumy. Teraz dochodzą do nas wieści, że w ostatnim ataku na Nikopol brały udział nie tylko drony kamikadze, ale również właśnie S-70 Ochotnik.

Ten dron bombowy ma oficjalnie pojawić się w rosyjskiej flocie dopiero w przyszłym roku, ale wszystko wskazuje na to, że Kreml chce go testować w trwającej wojnie w Ukrainie i, w razie potrzeby, dokonywać w nim kolejnych modyfikacji. Maszyna ma mieć masę ok. 20 ton i rozpiętość skrzydeł dochodzącą do 20 metrów. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób sprzęt jest napędzany. Specjaliści spekulują, że zamontowany może być pojedynczy turbowentylator AL-31F lub jego ulepszona wersja stosowana w myśliwcach Su-35S.

S-70 Ochotnik to najnowszy dron bombowy

Wydajny napęd ma pozwalać S-70 Ochotnik latać z prędkością maksymalną wynoszącą ok. 1400 km/h, wykonywać misje na dystansie 6000 kilometrów i wznieść się na wysokość 10500 metrów. Wewnątrz sprzętu zamontowane są dwie specjalne komory przenoszące amunicję kierowaną i niekierowaną, m.in. pociski przeciwradiolokacyjne Ch-58USzK, bomby KAB-250 lub KAB-500M, pociski Ch-38M lub pociski Ch-35 Uran, czy pociski hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał.