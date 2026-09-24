Największa rozbudowa lotniska we Wrocławiu zakończona 2 miesiące przed czasem

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Port Lotniczy Wrocław zakończył rozbudowę części operacyjnej na ponad dwa miesiące przed planowanym terminem. Inwestycja warta ponad 464 mln zł podwoiła powierzchnię operacyjną lotniska, obejmując nową infrastrukturę, drogi kołowania i płytę postojową na 14 samolotów. Prace prowadzono przy ciągłym ruchu pasażerskim, który w wakacje 2026 r. wzrósł o 14 proc. Sukces osiągnięto dzięki dofinansowaniu 175 mln zł z unijnego programu "Mobilność Wojskowa" i sprawnej pracy wykonawcy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Port Lotniczy Wrocław ukończył wielką rozbudowę ponad dwa miesiące przed czasem
Port Lotniczy Wrocław ukończył wielką rozbudowę ponad dwa miesiące przed czasemBartosz Wiśniewski/Port Lotniczy Wrocław S.A.materiał prasowy

W skrócie

  • Port Lotniczy Wrocław zakończył rozbudowę części operacyjnej na ponad dwa miesiące przed terminem, inwestując w nową infrastrukturę oraz drogi kołowania 464 mln zł.
  • Inwestycja obejmująca 35 hektarów infrastruktury i 14 nowych miejsc postojowych dla samolotów uzyskała 175 mln zł dofinansowania z unijnego programu Mobilność Wojskowa.
  • Prace prowadzono przy zachowaniu ciągłego ruchu pasażerskiego, który w wakacje 2026 roku wzrósł o 14 procent, co potwierdza wysoką sprawność operacyjną wrocławskiego portu.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Lotnisko we Wrocławiu ukończyło wielką rozbudowę

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika ogłosił zakończenie rozbudowy i przebudowy części operacyjnej lotniska na ponad dwa miesiące przed zakładanym na 10 grudnia 2026 r. terminem. Prace o wartości ponad 464 mln zł brutto pozwoliły dwukrotnie zwiększyć powierzchnię użytkowanej infrastruktury operacyjnej. Większość zadań realizowano przy ciągle funkcjonującym lotnisku, które w tym samym czasie biło kolejne rekordy liczby obsłużonych pasażerów.

Całe przedsięwzięcie stanowi największą inwestycję w historii wrocławskiego lotniska i otwiera zupełnie nowy rozdział w jego rozwoju. Projekt objął zasięgiem ponad 35 hektarów nowej i przebudowanej infrastruktury oraz ponad 5 km dróg kołowania. Podczas prac położono 265 km kabli energetycznych i teletechnicznych, zamontowano ponad 1600 świateł nawigacyjnych i wykonano ponad 5 km sieci wodociągowej.

"Kiedy rozpoczynaliśmy tę inwestycję, mówiliśmy o skoku generacyjnym. Dziś oddajemy do użytkowania infrastrukturę, która podwoiła powierzchnię operacyjną naszego lotniska i stworzyła warunki do jego dalszego rozwoju. Pod względem skali i stopnia trudności zrealizowanego zadania można je porównać do wybudowania od podstaw infrastruktury średniej wielkości lotniska" - mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

"Za tymi imponującymi liczbami stoją jednak przede wszystkim ludzie: zespół Portu Lotniczego Wrocław, wykonawcy z firmy STRABAG oraz wszyscy partnerzy zaangażowani w realizację projektu. To dzięki ich pracy mogliśmy jednocześnie budować, obsługiwać rekordowy ruch pasażerski i wykonać tak wymagające przedsięwzięcie przed terminem. To przede wszystkim im należą się wielkie brawa" - dodaje Karol Przywara.

Zobacz również:

Blisko 5 mln pasażerów skorzystało z wrocławskiego lotniska w 2025 roku.
Podróże

Najlepszy wynik w historii. Gdzie latamy z Wrocławia?

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Przedsięwzięcie zrealizowano 2 miesiące przed terminem

Inwestycja przyniosła 14 dodatkowych miejsc dla samolotów na płycie postojowej, równoległą do drogi startowej drogę kołowania o długości 2,5 km, drogę szybkiego zjazdu z drogi startowej i nową płaszczyznę przeznaczoną do odladzania. Zmodernizowano także dotychczas używane drogi kołowania. Przebudowa ta usprawnia przemieszczanie się maszyn pomiędzy pasem startowym a stanowiskami postojowymi.

Dla podróżnych oznacza to w praktyce przygotowanie wrocławskiego lotniska na dalszą rozbudowę siatki połączeń. Dodatkowa przestrzeń i sprawniejsze kołowanie stwarzają optymalne warunki do obsługi większej liczby rejsów i pozwalają na zachowanie płynności ruchu w godzinach szczytu.

"Największym wyzwaniem było połączenie tak szerokiego zakresu prac z codziennym funkcjonowaniem lotniska. Każdy etap wymagał precyzyjnego planowania i ścisłej koordynacji pomiędzy zespołem inwestycyjnym, wykonawcą oraz służbami operacyjnymi. Podstawą wszystkich decyzji było bezpieczeństwo pasażerów i operacji lotniczych" - wyjaśnia Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Grupa kilkudziesięciu osób w żółtych i pomarańczowych kamizelkach odblaskowych pozuje do wspólnego zdjęcia na płycie lotniska, w tle widoczne dwa samoloty pasażerskie zaparkowane przy terminalu.
Lotnisko we Wrocławiu zakończyło rozbudowę płyty za 464 mln złOleksandr Poliakovskyi/Port Lotniczy Wrocław S.A.materiał prasowy

"Wykonanie całego przedsięwzięcia przed terminem jest efektem doświadczenia, konsekwencji i bardzo dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych zespołów. Oddajemy nie tylko nowe nawierzchnie, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalną infrastrukturę, przygotowaną do obsługi rosnącego ruchu zarówno cywilnego, jak i wojskowego" - dodaje Cezary Pacamaj.

Nowy układ przestrzenny ułatwi codzienne zarządzanie ruchem na płycie. Dzięki wprowadzonym zmianom samoloty spędzą mniej czasu na ziemi, co przełoży się bezpośrednio na większy komfort podróżnych i punktualność odlotów.

Rekordowe wyniki wrocławskiego lotniska

Prace budowlane prowadzono bezpośrednio przy odbywających się lotach przez przeważającą część realizowanego projektu. Zaplanowano jedynie 40-dniową przerwę trwającą od 26 października do 4 grudnia 2025 r., co umożliwiło przeprowadzenie najtrudniejszych zadań związanych z połączeniem nowo wybudowanych dróg kołowania z główną drogą startową.

Jednym z największych wyzwań podczas całej przebudowy okazało się obsłużenie finału Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu w maju 2025 r. W okresie od 27 do 29 maja lotnisko przyjęło ponad 57 tys. pasażerów i obsłużyło 517 operacji lotniczych, z czego prawie połowę podróżnych stanowili fani przybywający na mecz Chelsea Londyn z Realem Betis.

W tym samym czasie lotnisko Wrocław-Strachowice ustanawiało kolejne rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów. W 2025 r., mimo planowanego wstrzymania operacji na ponad miesiąc, z usług portu skorzystało ponad 4,9 mln podróżnych. Z kolei od czerwca do końca sierpnia 2026 r. odprawiono dokładnie 2 070 322 osoby, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu wakacyjnego w poprzednim roku.

Inwestycja zyskała dofinansowanie z unijnego programu. Co dalej?

Przedsięwzięcie posłuży rozbudowie ruchu cywilnego i poszerzy możliwości obsługi operacji prowadzonych przez wojsko. Na realizację projektu pozyskano 175 mln zł dofinansowania z unijnego instrumentu CEF2 "Łącząc Europę" w ramach komponentu "Mobilność Wojskowa". Wykonawcą prac budowlanych i przebudowy części operacyjnej była firma STRABAG Infrastruktura Południe.

Zakończenie prac nad infrastrukturą operacyjną zamyka wstępny etap programu inwestycyjnego Portu Lotniczego Wrocław, którego łączna wartość przekracza 1 mld zł. Co dalej? Następne zaplanowane kroki skupią się na rozbudowie infrastruktury pasażerskiej, w tym powiększeniu terminalu i zwiększeniu powierzchni przeznaczonej do bezpośredniej obsługi podróżujących.

Zobacz również:

Nowy łącznik na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ma pomóc rozładować tamtejsze korki
Polskie drogi

Koniec korków na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Powstanie nowy łącznik

Michał Domański
Michał Domański


Krytyczny stan wody w rzekach Europy. Zdjęcia pokazują skalę problemuAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze