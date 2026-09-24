W skrócie Port Lotniczy Wrocław zakończył rozbudowę części operacyjnej na ponad dwa miesiące przed terminem, inwestując w nową infrastrukturę oraz drogi kołowania 464 mln zł.

Inwestycja obejmująca 35 hektarów infrastruktury i 14 nowych miejsc postojowych dla samolotów uzyskała 175 mln zł dofinansowania z unijnego programu Mobilność Wojskowa.

Prace prowadzono przy zachowaniu ciągłego ruchu pasażerskiego, który w wakacje 2026 roku wzrósł o 14 procent, co potwierdza wysoką sprawność operacyjną wrocławskiego portu.

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Lotnisko we Wrocławiu ukończyło wielką rozbudowę

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika ogłosił zakończenie rozbudowy i przebudowy części operacyjnej lotniska na ponad dwa miesiące przed zakładanym na 10 grudnia 2026 r. terminem. Prace o wartości ponad 464 mln zł brutto pozwoliły dwukrotnie zwiększyć powierzchnię użytkowanej infrastruktury operacyjnej. Większość zadań realizowano przy ciągle funkcjonującym lotnisku, które w tym samym czasie biło kolejne rekordy liczby obsłużonych pasażerów.

Całe przedsięwzięcie stanowi największą inwestycję w historii wrocławskiego lotniska i otwiera zupełnie nowy rozdział w jego rozwoju. Projekt objął zasięgiem ponad 35 hektarów nowej i przebudowanej infrastruktury oraz ponad 5 km dróg kołowania. Podczas prac położono 265 km kabli energetycznych i teletechnicznych, zamontowano ponad 1600 świateł nawigacyjnych i wykonano ponad 5 km sieci wodociągowej.

"Kiedy rozpoczynaliśmy tę inwestycję, mówiliśmy o skoku generacyjnym. Dziś oddajemy do użytkowania infrastrukturę, która podwoiła powierzchnię operacyjną naszego lotniska i stworzyła warunki do jego dalszego rozwoju. Pod względem skali i stopnia trudności zrealizowanego zadania można je porównać do wybudowania od podstaw infrastruktury średniej wielkości lotniska" - mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

"Za tymi imponującymi liczbami stoją jednak przede wszystkim ludzie: zespół Portu Lotniczego Wrocław, wykonawcy z firmy STRABAG oraz wszyscy partnerzy zaangażowani w realizację projektu. To dzięki ich pracy mogliśmy jednocześnie budować, obsługiwać rekordowy ruch pasażerski i wykonać tak wymagające przedsięwzięcie przed terminem. To przede wszystkim im należą się wielkie brawa" - dodaje Karol Przywara.

Przedsięwzięcie zrealizowano 2 miesiące przed terminem

Inwestycja przyniosła 14 dodatkowych miejsc dla samolotów na płycie postojowej, równoległą do drogi startowej drogę kołowania o długości 2,5 km, drogę szybkiego zjazdu z drogi startowej i nową płaszczyznę przeznaczoną do odladzania. Zmodernizowano także dotychczas używane drogi kołowania. Przebudowa ta usprawnia przemieszczanie się maszyn pomiędzy pasem startowym a stanowiskami postojowymi.

Dla podróżnych oznacza to w praktyce przygotowanie wrocławskiego lotniska na dalszą rozbudowę siatki połączeń. Dodatkowa przestrzeń i sprawniejsze kołowanie stwarzają optymalne warunki do obsługi większej liczby rejsów i pozwalają na zachowanie płynności ruchu w godzinach szczytu.

"Największym wyzwaniem było połączenie tak szerokiego zakresu prac z codziennym funkcjonowaniem lotniska. Każdy etap wymagał precyzyjnego planowania i ścisłej koordynacji pomiędzy zespołem inwestycyjnym, wykonawcą oraz służbami operacyjnymi. Podstawą wszystkich decyzji było bezpieczeństwo pasażerów i operacji lotniczych" - wyjaśnia Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Lotnisko we Wrocławiu zakończyło rozbudowę płyty za 464 mln zł Oleksandr Poliakovskyi/Port Lotniczy Wrocław S.A. materiał prasowy

"Wykonanie całego przedsięwzięcia przed terminem jest efektem doświadczenia, konsekwencji i bardzo dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych zespołów. Oddajemy nie tylko nowe nawierzchnie, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalną infrastrukturę, przygotowaną do obsługi rosnącego ruchu zarówno cywilnego, jak i wojskowego" - dodaje Cezary Pacamaj.

Nowy układ przestrzenny ułatwi codzienne zarządzanie ruchem na płycie. Dzięki wprowadzonym zmianom samoloty spędzą mniej czasu na ziemi, co przełoży się bezpośrednio na większy komfort podróżnych i punktualność odlotów.

Rekordowe wyniki wrocławskiego lotniska

Prace budowlane prowadzono bezpośrednio przy odbywających się lotach przez przeważającą część realizowanego projektu. Zaplanowano jedynie 40-dniową przerwę trwającą od 26 października do 4 grudnia 2025 r., co umożliwiło przeprowadzenie najtrudniejszych zadań związanych z połączeniem nowo wybudowanych dróg kołowania z główną drogą startową.

Jednym z największych wyzwań podczas całej przebudowy okazało się obsłużenie finału Ligi Konferencji UEFA we Wrocławiu w maju 2025 r. W okresie od 27 do 29 maja lotnisko przyjęło ponad 57 tys. pasażerów i obsłużyło 517 operacji lotniczych, z czego prawie połowę podróżnych stanowili fani przybywający na mecz Chelsea Londyn z Realem Betis.

W tym samym czasie lotnisko Wrocław-Strachowice ustanawiało kolejne rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów. W 2025 r., mimo planowanego wstrzymania operacji na ponad miesiąc, z usług portu skorzystało ponad 4,9 mln podróżnych. Z kolei od czerwca do końca sierpnia 2026 r. odprawiono dokładnie 2 070 322 osoby, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu wakacyjnego w poprzednim roku.

Inwestycja zyskała dofinansowanie z unijnego programu. Co dalej?

Przedsięwzięcie posłuży rozbudowie ruchu cywilnego i poszerzy możliwości obsługi operacji prowadzonych przez wojsko. Na realizację projektu pozyskano 175 mln zł dofinansowania z unijnego instrumentu CEF2 "Łącząc Europę" w ramach komponentu "Mobilność Wojskowa". Wykonawcą prac budowlanych i przebudowy części operacyjnej była firma STRABAG Infrastruktura Południe.

Zakończenie prac nad infrastrukturą operacyjną zamyka wstępny etap programu inwestycyjnego Portu Lotniczego Wrocław, którego łączna wartość przekracza 1 mld zł. Co dalej? Następne zaplanowane kroki skupią się na rozbudowie infrastruktury pasażerskiej, w tym powiększeniu terminalu i zwiększeniu powierzchni przeznaczonej do bezpośredniej obsługi podróżujących.



