Modernizacja portu lotniczego Casablanca. Tak będzie wyglądał nowy terminal

RSHP, ALA Concept i EGIS wygrały konkurs na zaprojektowanie nowego terminalu na lotnisku im. Mohammeda V w Casablance. Ten międzynarodowy port lotniczy to główny węzeł komunikacyjny Maroka, położony około 30 km na południe od centrum miasta. To największe lotnisko w kraju i jedno z największych w Afryce. W 2025 r. port obsłużył ok. 11,5 mln pasażerów. Obecnie przechodzi gruntowną modernizację, która obejmuje budowę wspomnianego terminalu.

Futurystyczna koncepcja nowej części lotniska dotyczy budowli w kształcie litery "H". Projekt ma znacząco zwiększyć przepustowość lotniska, spełniając wymagania dotyczące funkcjonowania węzła zgodnie z międzynarodowymi standardami w kontekście czasu przesiadki, sprawności obsługi bagażu i dostępu do bramek.

Budowa nowoczesnego terminalu na lotnisku im. Mohammeda V w Casablance

Krajowy Urząd Portów Lotniczych (ONDA) rozpoczął realizację dużego projektu budowy nowego terminalu na lotnisku im. Mohammeda V w Casablance, o początkowej przepustowości 20 milionów pasażerów rocznie. Jak podaje RSHP nowa część lotniska, której uruchomienie planowane jest na 2029 rok, stanowi inwestycję w wysokości 12 miliardów dirhamów (ok. 3 mld euro). Projekt, realizowany w kontekście przygotowań do Mistrzostw Świata FIFA 2030, podkreśla ambicje Biura Portów Lotniczych (ONDA) i stanowi kluczowy element wizji "Lotniska 2030". To ważny krok w rozwoju lotnictwa w Maroku, wzmacniający jego rolę jako globalnego węzła komunikacyjnego.

Falujący dach nowego terminala nawiązuje do ruchu fal Atlantyku i podkreśla nadmorski charakter Casablanki. Wnętrze jest inspirowane tradycyjnymi marokańskimi motywami, takimi jak bejmat i zellige. Projekt ma modułową konstrukcję, która umożliwia szybką i elastyczną budowę. Planowana infrastruktura obejmie nowy równoległy pas startowy o wymiarach 3700 na 45 metrów, drogi kołowania, systemy wsparcia lotnictwa, stanowiska postojowe dla samolotów oraz nowoczesną wieżę kontroli lotów.

Największe lotnisko Maroka zyska nowy terminal przed Mistrzostwami Świata FIFA 2030

Wśród najważniejszych atrakcji tej części lotniska im. Mohammeda V znajdą się zielone oazy, strefy handlowe, strefa wolnocłowa, saloniki VIP, a także luksusowy hotel lotniskowy. "Lotnisko będzie celebracją światła, ciepła i ludzkiej skali, falując od wielkich przestrzeni centralnych po intymne i kojące oazy, zapewniając niezapomniane wrażenia wszystkim podróżującym", skomentował projekt Ivan Harbour, starszy dyrektor ds. projektowania w RSHP.

Kluczową cechą terminalu jest jego integracja z marokańską siecią kolei dużych prędkości (LGV), łączącą Kenitrę z Marrakeszem - połączenie zapewni szybkie przejazdy między lotniskiem a głównymi miastami, usprawniając transport. Skróci to czas podróży i zwiększy dostępność zarówno dla pasażerów krajowych, jak i międzynarodowych. "Ten projekt stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury Maroka. Łącząc duże lotnisko międzynarodowe z siecią kolei dużych prędkości, nowy terminal wzmacnia łączność krajową, jednocześnie pozycjonując Casablankę jako kluczowy punkt komunikacyjny między Afryką, Europą i całym światem", podsumował Jack Evans-Newton, zastępca dyrektora RSHP.

