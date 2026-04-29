W skrócie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uczestniczy w międzynarodowym projekcie ANEMOS, mającym na celu rozwój systemów łączności lotniczej MIDS.

Prestiżowa inicjatywa otrzymała ok. 39 mln euro dofinansowania od Europejskiego Funduszu Obronnego i obejmuje udział 12 partnerów z Europy.

Głównym celem projektu jest opracowanie oraz przetestowanie prototypu terminala nowej generacji, spełniającego restrykcyjne normy bezpieczeństwa i wydajności dla lotniczych systemów komunikacyjnych.

Terminal komunikacyjny zapewnić ma europejskim pilotom przewagę informacyjną w nowoczesnej przestrzeni powietrznej.

Naukowcy z AGH w projekcie ANEMOS. Rewolucjonizują komunikację lotniczą

Bezpieczeństwo i skuteczność operacji lotniczych zależą dziś od błyskawicznej oraz niezawodnej wymiany danych w czasie rzeczywistym. Kluczową rolę w usprawnianiu technologii, na której polegają piloci, odgrywają polscy naukowcy uczestniczący w projekcie ANEMOS, który ma zrewolucjonizować europejskie systemy komunikacji lotniczej MIDS.

W kwietniu 2026 r. Komisja Europejska ogłosiła listę 57 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Projekt ANEMOS (Airborne New European MIDS Operational Solution) otrzymał budżet wynoszący ok. 39 mln euro i jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 12 partnerów. W tym gronie Akademia Górniczo-Hutnicza reprezentuje polski wkład w rozwój technologii o znaczeniu strategicznym dla całej Europy.

Pracami zespołu z krakowskiej uczelni kieruje prof. Piotr Pacyna z Instytutu Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Inżynierowie z AGH wnoszą do projektu bogate doświadczenie związane z systemami radiowymi, bezpieczną transmisją danych oraz nowoczesnymi sieciami bezprzewodowymi. Te rozwijane od lat kompetencje pozwalają na realne kształtowanie standardów przyszłości.

"Udział w ANEMOS to dla naszego zespołu szansa na rozwijanie technologii, które w przyszłości mogą stać się filarem europejskich systemów komunikacji lotniczej. Szczególnie cenne jest dla nas budowanie międzynarodowej sieci współpracy wokół zagadnień o wysokiej wartości strategicznej - od architektur sieciowych po komunikację nowej generacji dla awioniki" - skomentował prof. Piotr Pacyna.

Nowoczesne terminale zapewnią pilotom przewagę informacyjną

Uczestnicy projektu ANEMOS za cel wyznaczyli stworzenie i przetestowanie prototypu terminala komunikacyjnego nowej generacji. Urządzenie ma gwarantować bezpieczną i terminową łączność radiową w wymagającym środowisku lotniczym, spełniając przy tym restrykcyjne międzynarodowe normy wydajności. Docelowo opracowane rozwiązanie ma zostać zintegrowane z europejską infrastrukturą MIDS 6. generacji.

Inżynierowie z AGH współtworzą projekt ANEMOS. Specyfikacja systemu jest objęta tajemnicą AGH Kraków materiały prasowe

Nowe europejskie rozwiązanie dla wojskowego systemu dowodzenia, kontroli, łączności i rozpoznania MIDS skupia się na obszarze tzw. Information Superiority, opartym na budowaniu przewagi informacyjnej poprzez błyskawiczne przetwarzanie i przekazywanie danych. Jak sądzimy, owa przewaga informacyjna ma kluczowe znaczenie w nowoczesnej przestrzeni powietrznej, w której myśliwce poruszają się z prędkościami naddźwiękowymi. Strona, która przetworzy dane o ułamek sekundy szybciej, zyskuje możliwość albo rażenia celu jako pierwsza, albo skutecznego uniknięcia zagrożenia.

Szczegóły projektu nie są jeszcze publicznie dostępne. Poprosiliśmy AGH o odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące tego, czym terminale ANEMOS mogą różnić się od obecnego standardu Link 16, czy zostaną zaimplementowane środki ochrony przed zakłócaniem sygnału (anti-jamming), czy ANEMOS będzie współpracował z systemami używanymi przez sojuszników spoza UE (np. USA), na jakich maszynach będą montowane prototypowe terminale oraz czy planowane jest wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że projekt ten jest z obszaru obronności i uczelnia nie może ujawnić więcej niż w komunikacie prasowym - zwłaszcza, że projekt dopiero startuje.

Polska w międzynarodowym konsorcjum. Ważny wkład krakowskiej uczelni

Konsorcjum pracujące nad projektem ma charakter i wymiar ogólnoeuropejski. Pod przewodnictwem włoskiej firmy Leonardo współpracują takie instytucje, jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Oulu, KTH w Sztokholmie, Politechnika Wiedeńska, Austriacki Instytut Technologiczny oraz Baltic Institute of Advanced Technology. Zaangażowanie krakowskich inżynierów w tę prestiżową inicjatywę stanowi potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych w Polsce badań naukowych.

Finansowanie projektu zapewnia European Defence Fund, który w perspektywie finansowej 2021-2027 dysponuje kwotą blisko 7,3 mld euro na wsparcie najbardziej innowacyjnych i strategicznych projektów obronnych w Unii Europejskiej. Wybór projektu ANEMOS przez Komisję Europejską świadczy o jego kluczowym znaczeniu dla budowy nowoczesnych kompetencji technologicznych wspólnoty.

