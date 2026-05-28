Nietypowy lot na południu Polski. Wszystko widać na Flightradar24

Flightradar24 to narzędzie dostępne zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, umożliwiające użytkownikom obserwację bieżącego ruchu lotniczego, monitorowanie sytuacji na lotniskach oraz szybkie sprawdzanie samolotów, które niedawno przeleciały w okolicy.

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się zrzuty ekranu z aplikacji, na których widać nietypowe manewry wykonywane przez samolot na południu Polski, w rejonie Żywiecczyzny. Maszyna latała w tę i we w tę, co objawiało się w aplikacji jako poziome linie, gęsto rozłożone jedna pod drugą. O sprawie napisało m.in. Radio Bielsko. Internauci dzielili się obrazami na grupach i zastanawiali - co się dzieje?

Partenavia P.68 Observer 2 zaobserwowany nad Żywiecczyzną

Za pomocą aplikacji Flightradar24 użytkownik może sprawdzić bieżącą lokalizację licznych samolotów, zobaczyć przebieg lotów, wysokość przelotową, prędkość, model samolotu i przewoźnika, a także obserwować odloty i przyloty na wybranych lotniskach. Patrząc na dane samolotu, który latał na Żywiecczyzną, widzimy, że był to Partenavia P.68 Observer 2 oznaczony SP-FPM. Jest to samolot fotogrametryczny do zadań teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i monitoringu środowiska.

Dwusilnikowa maszyna obserwowana w rejonie Beskidu Żywieckiego wykorzystywany była przez polską firmę MGGP Aero. W aplikacji Flightradar24 widać, że 26 i 27 maja samolot startował z Gliwic i w ciągu kilku godzin wykonał serię przelotów w wyznaczonym rejonie. W poprzednich dniach firma wykonywała podobne manewry w innych rejonach południowej Polski, m.in. w okolicy Sobótki czy Kamieńca Ząbkowickiego. Po co?

Firma MGGP Aero regularnie wykonuje tego typu loty. Zrzut ekranu: flightradar24.com materiał zewnętrzny

Samolot fotogrametryczny nad południową Polską

Były to przeloty badawcze. Przedsiębiorstwo MGGP Aero dostarcza bowiem dane lotnicze oraz satelitarne, a także zapewnia kompleksowe usługi w zakresie inwentaryzacji i analiz terenów miejskich oraz środowiska naturalnego. Firma dysponuje własną flotą samolotów wraz z zestawem sensorów, a efekty prac obejmują m.in. aktualizację ortofotomap.

- Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych, danych hiperspektralnych, LiDAR i obrazów termalnych. Metodami teledetekcyjnymi wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje i analizy przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska przyrodniczego. Oferujemy usługi z zakresu modelowania 3D oraz tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych dla każdego rodzaju danych geoprzestrzennych - czytamy na stronie MGGP Aero.





