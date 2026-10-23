Poważne konsekwencje za słowa o bombie na lotnisku

Mieszkanka Elbląga musiała opuścić lotnisko 21 października, nie mogąc kontynuować swojej podróży. Miała zamiar lecieć z Gdańska do Stavanger w Norwegii, jednak niefortunny żart spowodował, że otrzymała mandat i zakaz wejścia na pokład.

61-letnia kobieta podczas boardingu stwierdziła, że na pokładzie może być bomba. Ujęła to w słowa: "Czy tu trzeba mieć bombę, aby się czegokolwiek dowiedzieć?!" Straż Graniczna potraktowała jej słowa bardzo poważnie i natychmiast przystąpiła do interwencji. Pomimo wielokrotnego przepraszania i wyrażenia przez nią skruchy, kapitan samolotu zdecydował o niewpuszczeniu jej na pokład. Dodatkowo mundurowi wystawili jej mandat w wysokości 500 złotych.

68 interwencji Straży Granicznej w Gdańsku tylko w tym roku

- Prawie w każdym przypadku takich żartów los podróżnego jest przesądzony - samolotem nie odleci, a do domu powróci z mandatem, który będzie musiał zapłacić. Warto wiedzieć: na lotnisku nawet "niewinny" żart o bombie uruchamia procedury bezpieczeństwa, traktowany jest jako zagrożenie - informuje w komunikacie Tadeusz Gruchalla-Wensierski.

W tym roku to już 68. interwencja Straży Granicznej na gdańskim lotnisku. 72 osoby naruszyły warunki bezpieczeństwa, z czego 44 interwencje dotyczyły zabezpieczenia lotniska, a 24 samego lotu. Wobec winnych mundurowi wystawili 32 mandaty karne na łączną kwotę blisko 16 tys. złotych i 23 pouczenia.

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Agresywny pasażer wyproszony z samolotu w Krakowie. Grozi mu nawet rozprawa w sądzie

To nie koniec niedawnych incydentów z udziałem pasażerów. Jeszcze we wrześniu informowałam w GeekWeek.pl o turyście, którego trzeba było obezwładnić taśmą klejącą, przytwierdzając go do siedzenia w trakcie lotu, otwiera się w nowym oknie. Teraz na lotnisku Kraków-Balice strażnicy graniczni zostali wezwani do agresywnego pasażera na pokładzie samolotu lecącego do Oslo. Mężczyzna miał nie reagować na polecenia personelu pokładowego.

Jak podaje Straż Graniczna, kapitan zdecydował o powrocie samolotu na płytę postojową, a po interwencji mundurowych 32-letni mieszkaniec Gdańska został wycofany z rejsu. Kiedy do akcji wkroczyła Straż Graniczna, pasażer podporządkował się wydanym przez nią poleceniom. Nie było konieczności stosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego.

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Po sporządzeniu raportu nałożono na niego mandat, jednak nie podano dokładnej kwoty. Jego kara nie kończy się jednak w tym momencie - konsekwencje mogą okazać się znacznie gorsze, ponieważ w związku z zakłóceniem lotu przewoźnik oraz pasażerowie, którzy ponieśli straty, mogą dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej od agresywnego turysty.



