Niezwykły rekord Polaków. Przelecieli ultralekkim samolotem nad Atlantykiem

Julia Król

Julia Król

Polscy piloci dokonali niemożliwego, przelatując ultralekkim samolotem Carbon Cub UL nad Atlantykiem. 12-dniowa wyprawa z USA do Nowego Targu wymagała precyzyjnego planowania i niezwykłej odwagi za sterami małej maszyny.

Dwóch mężczyzn w kombinezonach lotniczych przy czarnym samolocie Carbon Cub UL na płycie lotniska.
Polacy dokonali niemożliwego. Przelecieli nad Atlantykiem ultralekkim samolotem.Szymon Wesołowski/Facebookmateriał zewnętrzny

Polscy piloci przelecieli nad Atlantykiem w małym samolocie

Polacy jako pierwsi w historii przelecieli nad Atlantykiem nowoczesnym samolotem Carbon Cub UL. Gabriel Batkiewicz i Zbigniew Soros sprowadzili maszynę ze Stanów Zjednoczonych prosto do Nowego Targu drogą powietrzną. Wcześniej było to uznawane za niemal niemożliwe dla tak małej jednostki. Polscy piloci dokonali czegoś niesamowitego.

12-dniowy lot Polaków z USA do Nowego Targu

Cała operacja wymagała niezwykle precyzyjnych planów. Jednosilnikowy, ultralekki samolot nie miał łatwego zadania. Podróż trwała 12 dni, a panowie wylądowali w niedzielę (12 lipca) po godzinie 14.

- Lecieliśmy przez całe stany zachodniego wybrzeża USA, Kanada Północna, Grenlandia, nad czapą lodową Grenlandii. Potem Islandia, ominęliśmy Wyspy Owcze, od wylotu z Islandii lecieliśmy siedem godzin nad wodą i dolecieliśmy do północnej Szkocji - relacjonował po wylądowaniu Gabriel Batkiewicz, cytowany przez Gazetę Krakowską.

Polacy sprowadzili maszynę Carbon Cub UL w niezwykły sposób

- Podjąłem taką decyzję, bo uznałem, że co złożone przez fabrykę, będzie lepsze niż składane i rozkładane dwukrotnie - powiedział Zbigniew Soros.

Do tej pory maszyny rozbierano i pakowano do kontenerów, aby przetransportować je statkami do Europy.

Wodny salut na lotnisku. Tak przywitano pilotów w Nowym Targu

Na lotnisku przywitano ich bardzo widowiskowo. Strażacy przygotowali tradycyjny wodny salut. Pod kurtyną z wody przejechał samolot - jest to lotniczy odpowiednik szpaleru honorowego, wyrażający szacunek i oddający niezwykłość całego wydarzenia.

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