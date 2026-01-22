Niezwykły widok na Flightradarze. Bravo, Delta i Echo lecą do Polski

Boeingi 737 MAX 8 w drodze do Warszawy

Pod koniec grudnia 2025 pisaliśmy o dołączeniu pierwszego (SP‑LYA) nowego Boeinga 737 MAX 8 do floty Polskich Linii Lotniczych LOT. Przyleciał on na lotnisko Chopina w Warszawie z Seattle. 2 stycznia zaczął służbę na trasie Warszawa - Madryt. To był dopiero początek zmian.

Kilka dni temu do floty dołączył kolejny MAX 8 o numerze SP-LYC. Teraz do dwóch egzemplarzy dołączają trzy kolejne maszyny.

Użytkownicy aplikacji Flightradar24 mogli śledzić w ostatnich godzinach wspólny przelot trzech nowych MAX-ów 8 nad Atlantykiem. Były to loty LO9003, LO9005 i LO9007.

To maszyny Bravo (SP-LYB), Delta (SP-LYD) i Echo (SP-LYE), które przed południem wylądowały na tankowanie na Islandii i ruszyły w dalszą drogę, do Warszawy. Na Okęciu mają zameldować się w czwartek wieczorem. O tym wydarzeniu LOT poinformował na Facebooku.

Nowe samoloty dla Polski. PLL LOT modernizuje flotę

Nowe Boeingi 737 MAX 8 oferują nie tylko całkowicie odmienione wnętrze i konfigurację pokładu, ale także wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla. Ma to zapewnić większy komfort dla pasażerów, a także znaczną redukcję hałasu, większy zasięg operacyjny i niższe koszty eksploatacji.

Przy obecnych cenach paliwa lotniczego zapewni to polskiemu przewoźnikowi ogromne oszczędności. Będzie on także mógł otworzyć nowe, dłuższe trasy, które wcześniej były nieopłacalne lub technicznie nieosiągalne dla starszych samolotów. Wiadomo już, że nowe MAX-y będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie oraz trasy średniego zasięgu.

W pierwszym kwartale 2026 roku Polskie Linie Lotnicze LOT zamierzają odebrać w sumie 5 nowych Boeingów 737 MAX 8. Przewoźnik odbiera je od różnych partnerów leasingowych. Na tym jednak nie koniec modernizacji. Co dalej? Znana jest już strategia rozbudowy floty na kolejne lata.

PLL LOT oczekuje aktualnie dostawy Airbusów A220-100 i A220-300 (pierwsze samoloty trafią do floty w 2027 roku), kolejnych Boeingów 737 MAX 8, a także dwóch używanych Boeingów 787-8 Dreamliner.

