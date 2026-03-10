Wizz Air umożliwia nadanie bagażu dzień przed wylotem

Customer First Compass to inicjatywa ogłoszona w 2025 r., w ramach której Wizz Air zapowiedział ogromne inwestycje (ok. 14 mld euro) w poprawę całego doświadczenia pasażerów. Chodzi o to, żeby postawić pasażera "w centrum" wszystkich decyzji - czyli zmienić sposób działania linii od rezerwacji biletu aż po obsługę po locie.

Obejmuje to nowe usługi w samolotach, bardziej przejrzyste ceny i mniej ukrytych opłat, lepsze wsparcie, szybsze rozpatrywanie reklamacji, a także poprawa doświadczenia podróży już od momentu wejścia na lotnisku. Teraz Wizz Air testuje usługę nadawania bagażu rejestrowanego już dzień przed wylotem wcześnie rano. Miałoby to zniwelować stres towarzyszący porannym podróżom.

Nowość od Wizz Air. Kiedy wcześniejsze nadanie bagażu będzie dostępne w Polsce?

Usługa wcześniejszego nadania bagażu obecnie działa na lotnisku London Luton w Anglii. Testy ruszyły w połowie lutego 2026 r. Pasażerowie mogą dzięki temu zostawić swoje walizki codziennie między 21:00 a 02:00, pod warunkiem że ich lot odlatuje najpóźniej o godzinie 9:00 rano następnego dnia, podaje "The Independent".

Oferta nie jest więc jeszcze dostępna w Polsce - pasażerowie będą musieli poczekać, aż program zostanie rozszerzony. Kiedy się to stanie? Jeśli ta opcja Wizz Air w ramach Customer First Compass odniesie sukces, może zostać wdrożona również na innych lotniskach w Europie, być może także w Polsce.

- Będziemy nadal oceniać możliwości rozwoju zgodnie z założeniami naszej inicjatywy Customer First Compass - powiedział Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

"Twilight Bag Drop" oferuje kilka linii lotniczych

Lotnisko Luton ocenia usługę pozytywnie, podkreślając, że wpisuje się ona w szerzej planowane inwestycje w obsługę pasażerów na lotniskach. Wspiera również poprawę ich doświadczeń. Podobne rozwiązania znane ogółem jako "Twilight Bag Drop" funkcjonują już u takich przewoźników jak Lufthansa, Condor, British Airways, Jet2 czy easyJet. Są one dobrze oceniane przez podróżnych, co przekłada się na lepsze noty w zestawieniach dotyczących najlepszych i najgorszy linii lotniczych oraz lotnisk.

Gdzie w Polsce mogłaby zostać wprowadzona usługa "Twilight Bag Drop" Wizz Air? Według serwisy fly4free prawdopodobnie na lotnisku w Katowicach: "Nowa usługa w pierwszej kolejności pojawi się jednak w głównych bazach Wizz Aira, z których przewoźnik realizuje poranne loty. Oczywistym wyborem w tym kontekście wydają się być więc Katowice - jedno z kluczowych lotnisk w całej siatce połączeń węgierskiego przewoźnika", podaje serwis.

