Nowe lotnisko ma być jednym z największych na świecie. Kluczowy etap prac
Nowy port lotniczy Long Thanh to ogromna inwestycja realizowana w Wietnamie. Projekt ten docelowo ma stać się głównym portem lotniczym kraju i jednym z największych lotnisk na świecie. Budowa wkroczyła właśnie w kluczową fazę, a otwarcie lotniska Long Thanh ma nastąpić jeszcze w tym roku.
W skrócie
- W Wietnamie trwa budowa nowego międzynarodowego portu lotniczego Long Thanh, który ma stać się jednym z największych lotnisk na świecie.
- Projekt lotniska osiągnął około 80 procent gotowości, a otwarcie nowego portu planowane jest jeszcze w tym roku.
- Po zakończeniu pierwszej fazy lotnisko będzie obsługiwać 25 milionów pasażerów rocznie, a docelowo przepustowość wzrośnie do około 100 milionów podróżnych.
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Wietnam buduje nowy ogromny port lotniczy
Nowy port lotniczy Long Thanh budowany w prowincji Dong Nai w Wietnamie ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie, czyli tyle, ile najbardziej ruchliwe lotniska świata, takie jak Hartsfield-Jackson w Atlancie w Stanach Zjednoczonych czy Port Lotniczy Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Po ponad trzech latach budowy, projekt o wartości ok. 18 miliardów dolarów wchodzi w kluczowy etap prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lotnisko zostanie otwarte jeszcze w tym roku.
Nawet 100 mln pasażerów i 5 mln ładunków rocznie
Projekt portu Long Thanh położonego ok. 40 kilometrów na wschód od Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) osiągnął już niemal 80 proc. gotowości i wchodzi w kluczowy etap prac. Airports Corporation of Vietnam (ACV) rozpoczął kampanię mającą na celu przyspieszenie ukończenia inwestycji. "Okres 180 dni i nocy uważa się za ostateczną, decydującą fazę projektu budowy lotniska Long Thanh", podaje Vietnam.vn.
Jak donoszą lokalne media, na obszarze obejmującym 5000 hektarów gotowe są już pierwszy pas startowy o długości 4 tys. m i płyta postojowa dla samolotów, a budowa kilku kluczowych elementów, w tym głównego terminala pasażerskiego, jest na ukończeniu. Główny terminal o powierzchni 373 000 m² został zaprojektowany przez pracownię Heerim Architects, a jego bryła nawiązuje do kształtu rozkwitającego kwiatu lotosu, symbolu Wietnamu.
Port ma wejść w fazę testów operacyjnych już we wrześniu 2026 roku. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z założeniami, Międzynarodowy Port Lotniczy Long Thanh oficjalnie rozpocznie działalność komercyjną w grudniu tego roku.
Long Thanh ma być jednym z największych lotnisk na świecie
ACV podkreśla, że oddanie do użytku lotniska Long Thanh w 2026 r. będzie miało strategiczne znaczenie zarówno dla wietnamskiego sektora lotniczego, jak i rozwoju gospodarczego kraju.
Po zakończeniu fazy 1 lotnisko będzie obsługiwać 25 milionów pasażerów i 1,2 miliona ton ładunków rocznie, co pomoże zmniejszyć zatory na dotychczasowym największym lotnisku Wietnamu - Tan Son Nhat w Ho Chi Minh.
Projekt nowego portu lotniczego w Wietnamie będzie rozwijany, ostatecznie port ma mieć 4 pasy startowe i 4 nowoczesne terminale. Docelowa przepustowość ma wynieść ok. 100 milionów podróżnych i ok. 5 mln ton ładunków rocznie. Tym samym lotnisko ma stać się jednym z najważniejszych węzłów lotniczych w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z największych portów lotniczych świata.
Specjaliści podkreślają, że Long Thanh to ambitna inwestycja, która może zmienić układ lotniczy i gospodarczy regionu, ale jej sukces zależy od rozwoju infrastruktury wokół lotniska. Rozbudowa projektu o pozostałe terminale i pasy startowe oraz nowe drogi do portu lotniczego ma być realizowana stopniowo aż do ostatecznego zakończenia inwestycji w 2035 roku.