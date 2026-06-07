W skrócie W Wietnamie trwa budowa nowego międzynarodowego portu lotniczego Long Thanh, który ma stać się jednym z największych lotnisk na świecie.

Projekt lotniska osiągnął około 80 procent gotowości, a otwarcie nowego portu planowane jest jeszcze w tym roku.

Po zakończeniu pierwszej fazy lotnisko będzie obsługiwać 25 milionów pasażerów rocznie, a docelowo przepustowość wzrośnie do około 100 milionów podróżnych.

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Wietnam buduje nowy ogromny port lotniczy

Nowy port lotniczy Long Thanh budowany w prowincji Dong Nai w Wietnamie ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie, czyli tyle, ile najbardziej ruchliwe lotniska świata, takie jak Hartsfield-Jackson w Atlancie w Stanach Zjednoczonych czy Port Lotniczy Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Po ponad trzech latach budowy, projekt o wartości ok. 18 miliardów dolarów wchodzi w kluczowy etap prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lotnisko zostanie otwarte jeszcze w tym roku.

Nawet 100 mln pasażerów i 5 mln ładunków rocznie

Projekt portu Long Thanh położonego ok. 40 kilometrów na wschód od Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) osiągnął już niemal 80 proc. gotowości i wchodzi w kluczowy etap prac. Airports Corporation of Vietnam (ACV) rozpoczął kampanię mającą na celu przyspieszenie ukończenia inwestycji. "Okres 180 dni i nocy uważa się za ostateczną, decydującą fazę projektu budowy lotniska Long Thanh", podaje Vietnam.vn.

Jak donoszą lokalne media, na obszarze obejmującym 5000 hektarów gotowe są już pierwszy pas startowy o długości 4 tys. m i płyta postojowa dla samolotów, a budowa kilku kluczowych elementów, w tym głównego terminala pasażerskiego, jest na ukończeniu. Główny terminal o powierzchni 373 000 m² został zaprojektowany przez pracownię Heerim Architects, a jego bryła nawiązuje do kształtu rozkwitającego kwiatu lotosu, symbolu Wietnamu.

Port ma wejść w fazę testów operacyjnych już we wrześniu 2026 roku. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z założeniami, Międzynarodowy Port Lotniczy Long Thanh oficjalnie rozpocznie działalność komercyjną w grudniu tego roku.

Nowe lotnisko w Wietnamie jest budowane od kilku lat. Wkrótce ma wejść w fazę testów poprzedzających otwarcie. Hehebisbis, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Long Thanh ma być jednym z największych lotnisk na świecie

ACV podkreśla, że oddanie do użytku lotniska Long Thanh w 2026 r. będzie miało strategiczne znaczenie zarówno dla wietnamskiego sektora lotniczego, jak i rozwoju gospodarczego kraju.

Po zakończeniu fazy 1 lotnisko będzie obsługiwać 25 milionów pasażerów i 1,2 miliona ton ładunków rocznie, co pomoże zmniejszyć zatory na dotychczasowym największym lotnisku Wietnamu - Tan Son Nhat w Ho Chi Minh.

Projekt nowego portu lotniczego w Wietnamie będzie rozwijany, ostatecznie port ma mieć 4 pasy startowe i 4 nowoczesne terminale. Docelowa przepustowość ma wynieść ok. 100 milionów podróżnych i ok. 5 mln ton ładunków rocznie. Tym samym lotnisko ma stać się jednym z najważniejszych węzłów lotniczych w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z największych portów lotniczych świata.

Specjaliści podkreślają, że Long Thanh to ambitna inwestycja, która może zmienić układ lotniczy i gospodarczy regionu, ale jej sukces zależy od rozwoju infrastruktury wokół lotniska. Rozbudowa projektu o pozostałe terminale i pasy startowe oraz nowe drogi do portu lotniczego ma być realizowana stopniowo aż do ostatecznego zakończenia inwestycji w 2035 roku.





Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press