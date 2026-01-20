Nowy ranking najgorszych i najlepszych linii lotniczych w Europie. Sprawdź listę

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Pojawił się nowy ranking europejskich linii lotniczych, który po raz kolejny przygotowała firma AirAdvisor. Zestawienie opiera się na ogromnej bazie opinii pasażerów, danych o cenach, komforcie i bezpieczeństwie lotów, oraz standardach obsługi. Piętnastu przewoźników z Europy, w tym m.in. Lufthansa, PLL LOT, Ryanair i Wizz Air zostało ocenionych w różnych kategoriach, a ostateczna nota pozwoliła na wyłonienie najgorszych i najlepszych linii. Jak wygląda pełny ranking?

Kłopoty z odwoływaniem lotów mają największe linie lotnicze Europy
Nowy ranking AirAdvisor pokazuje, jak pasażerowie i specjaliści oceniają europejskie linie lotnicze.123RF/PICSEL

Ranking linii lotniczych w Europie. Które są najgorsze, a które najlepsze?

Niedawno poznaliśmy aktualny ranking najlepszych i najgorszych lotnisk w Polsce, oparty na opiniach użytkowników Google. Zestawienie ujawnia znaczące różnice w satysfakcji pasażerów. Najlepiej oceniane są lotniska w Gdańsku, Rzeszowie oraz Wrocławiu, natomiast najniższe noty otrzymały porty w Katowicach, Szczecinie i Modlinie. Co natomiast z liniami lotniczymi, które obsługują porty w Europie?

Najnowszy ranking firmy AirAdvisor pokazuje, jakie noty dają eksperci i pasażerowie różnym przewoźnikom z Europy. Wśród ocenianych linii lotniczych znalazły się m.in. popularne tanie linie Ryanair i Wizz Air, a także nasz rodzimy przewoźnik - PLL LOT. Kto uplasował się na szczycie niechlubnego rankingu, a kto cieszy się z tytułu najlepszej linii i jakie argumenty za tym stoją? Oto nowy ranking linii lotniczych w Europie.

Najlepsze i najgorsze europejskie linie lotnicze. Wysokie oceny Aegean Airlines

AirAdvisor to firma, która wspiera klientów w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione lub anulowane loty. Co roku przedsiębiorstwo tworzy ranking najgorszych linii lotniczych. W raporcie opublikowanym w styczniu 2026 roku firma zaznacza, że w celu stworzenia nowego rankingu przeanalizowała ponad 7,6 miliona lotów z minionych lat, 831 513 opinii od pasażerów, przystępność cenową, a także zasady obowiązujące w europejskich liniach lotniczych dotyczące komfortu podróży oraz lotów z rodziną i zwierzętami.

Kategorie, w których przyznawano oceny, to: "Niezawodność" - niezawodna obsługa lotów, "Komfort" - wygoda i wyposażenie, "Bezpieczeństwo" - brak wypadków w wybranym okresie, "Cena" - koszt na km, "Ocena klientów" - opinie pasażerów, "Recenzje saloników" - oceny poczekalni, "Recenzje profesjonalne" - nagrody branżowe, "Rodzina" - wygoda dla rodzin, "Zwierzęta" - podróż ze zwierzętami.

Na podstawie tych danych AirAdvisor stworzył zestawienie najlepszych i najgorszych linii lotniczych w Europie. Firma podaje, że najlepiej wypada Aegean Airlines, największy grecki przewoźnik. Doceniono tu m.in. komfort podróży i wysokie bezpieczeństwo lotów, stąd ocena 10,30. Drugą i trzecią najlepszą europejską linią lotniczą okrzyknięto Finnair i Iberia, przewoźników z Finlandii i Hiszpanii, z podobnych powodów. A jak wygląda druga strona medalu? Które europejskie linie lotnicze wypadły najgorzej?

Trzy najgorsze linie lotnicze Europy? Tak oceniono przewoźników

Najniższe noty (5,33) w zestawieniu linii lotniczych w Europie otrzymał hiszpański przewoźnik Air Europa, wskakując na pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu. "Po zsumowaniu wszystkich wyników 15 europejskich linii lotniczych objętych badaniem, Air Europa okazała się najgorszą linią, zdobywając najmniej punktów we wszystkich 9 kategoriach", wyjaśnia AirAdvisor.

Na drugie miejsce trafiły Polskie Linie Lotnicze LOT, z wynikiem 6,22. "Chociaż ta linia lotnicza jest całkiem dobra do podróżowania z rodziną, ma średnie oceny za komfort i opinie pasażerów oraz zero wypadków w 2024 roku, to na tym kończą się plusy", stwierdza AirAdvisor. LOT zaliczył największy ze wszystkich linii spadek względem ostatniego rankingu, w którym miał lepsze noty.

Trzecie miejsce wśród najgorszych europejskich przewoźników trafiło do Wizz Air. "Wśród wad Wizz Air należy wymienić najgorsze oceny klientów oraz najgorszą ocenę za podróże z rodziną i zwierzętami. Wizz Air zajmuje również przedostatnie miejsce pod względem komfortu i trzecie miejsce w rankingu nagród branżowych", wyjaśniają twórcy zestawienia.

Samolot pasażerski linii Air Europa typu Boeing 787 Dreamliner podczas kołowania po pasie startowym na tle zachodzącego słońca, widoczne koła, skrzydła oraz logo linii lotniczej na stateczniku ogonowym.
Nowy ranking linii lotniczych nie pozostawia złudzeń. Air Europa to najsłabiej oceniany europejski przewoźnik.Guahoo, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.plWikimedia Commons

Air Europa najgorzej ocenianym przewoźnikiem

Opublikowane w styczniu 2026 r. zestawienie europejskich linii lotniczych prezentuje najniżej ocenianego przewoźnika na 1 i najlepiej ocenianego przewoźnika na 15 miejscu:

  1. Air Europa (najgorzej oceniana linia lotnicza z Europy) z wynikiem 5,33.
  2. LOT Polish Airlines z wynikiem 6,22.
  3. Wizz Air z wynikiem 6,33.
  4. Ryanair z wynikiem 6,44.
  5. Vueling z wynikiem 6,50.
  6. Volotea z wynikiem 6,78.
  7. TAP Air Portugal z wynikiem 7,22.
  8. Air France z wynikiem 8,00.
  9. Norwegian Air Shuttle z wynikiem 8,11.
  10. SAS z wynikiem 8,78.
  11. KLM z wynikiem 8,78.
  12. Lufthansa z wynikiem 9,67.
  13. Iberia z wynikiem 9,78.
  14. Finnair z wynikiem 9,89.
  15. Aegean Airlines (europejska linia lotnicza o najlepszych notach) z wynikiem 10,30.

