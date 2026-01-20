Ranking linii lotniczych w Europie. Które są najgorsze, a które najlepsze?

Niedawno poznaliśmy aktualny ranking najlepszych i najgorszych lotnisk w Polsce, oparty na opiniach użytkowników Google. Zestawienie ujawnia znaczące różnice w satysfakcji pasażerów. Najlepiej oceniane są lotniska w Gdańsku, Rzeszowie oraz Wrocławiu, natomiast najniższe noty otrzymały porty w Katowicach, Szczecinie i Modlinie. Co natomiast z liniami lotniczymi, które obsługują porty w Europie?

Najnowszy ranking firmy AirAdvisor pokazuje, jakie noty dają eksperci i pasażerowie różnym przewoźnikom z Europy. Wśród ocenianych linii lotniczych znalazły się m.in. popularne tanie linie Ryanair i Wizz Air, a także nasz rodzimy przewoźnik - PLL LOT. Kto uplasował się na szczycie niechlubnego rankingu, a kto cieszy się z tytułu najlepszej linii i jakie argumenty za tym stoją? Oto nowy ranking linii lotniczych w Europie.

Najlepsze i najgorsze europejskie linie lotnicze. Wysokie oceny Aegean Airlines

AirAdvisor to firma, która wspiera klientów w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione lub anulowane loty. Co roku przedsiębiorstwo tworzy ranking najgorszych linii lotniczych. W raporcie opublikowanym w styczniu 2026 roku firma zaznacza, że w celu stworzenia nowego rankingu przeanalizowała ponad 7,6 miliona lotów z minionych lat, 831 513 opinii od pasażerów, przystępność cenową, a także zasady obowiązujące w europejskich liniach lotniczych dotyczące komfortu podróży oraz lotów z rodziną i zwierzętami.

Kategorie, w których przyznawano oceny, to: "Niezawodność" - niezawodna obsługa lotów, "Komfort" - wygoda i wyposażenie, "Bezpieczeństwo" - brak wypadków w wybranym okresie, "Cena" - koszt na km, "Ocena klientów" - opinie pasażerów, "Recenzje saloników" - oceny poczekalni, "Recenzje profesjonalne" - nagrody branżowe, "Rodzina" - wygoda dla rodzin, "Zwierzęta" - podróż ze zwierzętami.

Na podstawie tych danych AirAdvisor stworzył zestawienie najlepszych i najgorszych linii lotniczych w Europie. Firma podaje, że najlepiej wypada Aegean Airlines, największy grecki przewoźnik. Doceniono tu m.in. komfort podróży i wysokie bezpieczeństwo lotów, stąd ocena 10,30. Drugą i trzecią najlepszą europejską linią lotniczą okrzyknięto Finnair i Iberia, przewoźników z Finlandii i Hiszpanii, z podobnych powodów. A jak wygląda druga strona medalu? Które europejskie linie lotnicze wypadły najgorzej?

Trzy najgorsze linie lotnicze Europy? Tak oceniono przewoźników

Najniższe noty (5,33) w zestawieniu linii lotniczych w Europie otrzymał hiszpański przewoźnik Air Europa, wskakując na pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu. "Po zsumowaniu wszystkich wyników 15 europejskich linii lotniczych objętych badaniem, Air Europa okazała się najgorszą linią, zdobywając najmniej punktów we wszystkich 9 kategoriach", wyjaśnia AirAdvisor.

Na drugie miejsce trafiły Polskie Linie Lotnicze LOT, z wynikiem 6,22. "Chociaż ta linia lotnicza jest całkiem dobra do podróżowania z rodziną, ma średnie oceny za komfort i opinie pasażerów oraz zero wypadków w 2024 roku, to na tym kończą się plusy", stwierdza AirAdvisor. LOT zaliczył największy ze wszystkich linii spadek względem ostatniego rankingu, w którym miał lepsze noty.

Trzecie miejsce wśród najgorszych europejskich przewoźników trafiło do Wizz Air. "Wśród wad Wizz Air należy wymienić najgorsze oceny klientów oraz najgorszą ocenę za podróże z rodziną i zwierzętami. Wizz Air zajmuje również przedostatnie miejsce pod względem komfortu i trzecie miejsce w rankingu nagród branżowych", wyjaśniają twórcy zestawienia.

Nowy ranking linii lotniczych nie pozostawia złudzeń. Air Europa to najsłabiej oceniany europejski przewoźnik. Guahoo, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl Wikimedia Commons

Air Europa najgorzej ocenianym przewoźnikiem

Opublikowane w styczniu 2026 r. zestawienie europejskich linii lotniczych prezentuje najniżej ocenianego przewoźnika na 1 i najlepiej ocenianego przewoźnika na 15 miejscu:

Air Europa (najgorzej oceniana linia lotnicza z Europy) z wynikiem 5,33. LOT Polish Airlines z wynikiem 6,22. Wizz Air z wynikiem 6,33. Ryanair z wynikiem 6,44. Vueling z wynikiem 6,50. Volotea z wynikiem 6,78. TAP Air Portugal z wynikiem 7,22. Air France z wynikiem 8,00. Norwegian Air Shuttle z wynikiem 8,11. SAS z wynikiem 8,78. KLM z wynikiem 8,78. Lufthansa z wynikiem 9,67. Iberia z wynikiem 9,78. Finnair z wynikiem 9,89. Aegean Airlines (europejska linia lotnicza o najlepszych notach) z wynikiem 10,30.

Przygody na lotniskach. Jakie nietypowe usługi oferują podróżnym linie lotnicze? Polsat Polsat