Hiszpania od lat jest chętnie wybierana przez Polaków na krótkie wyjazdy. Długi weekend w listopadzie jest doskonałą okazją na naładowanie baterii w cieplejszym otoczeniu. W tym roku może to być jednak utrudnione. Jeśli planujesz spędzić 11 listopada w Hiszpanii, możesz mieć spore problemy. Wszystko przez planowany właśnie na ten dzień strajk generalny.
Jeszcze w październiku informowałam w GeekWeek.pl o kryzysie na włoskich lotniskach, który pojawił się po protestach kierowców, otwiera się w nowym oknie. Linie lotnicze zabierały ze sobą więcej paliwa, aby móc wystartować, ponieważ brakowało dostaw. Teraz jeszcze większe utrudnienia czekają turystów w Hiszpanii.
11 listopada wielki strajk w Hiszpanii wstrzyma loty i komunikację
Tak się złożyło, że w Hiszpanii dwa największe związki zawodowe, UGT i CCOO ogłosiły ogólnokrajowy 24-godzinny strajk właśnie 11 listopada. Powodem jest kryzys mieszkaniowy w kraju. Będzie to pierwszy tak wielki strajk od 14 lat popierany przez oba związki i odbywa się na kilka tygodni przed przedterminowymi wyborami w Hiszpanii. W związku z tym spodziewa się poważnych utrudnień w ruchu drogowym, a także lotniczym i kolejowym. W komunikacji miejskiej także mogą pojawić się problemy - w Barcelonie do strajku zamierzają się przyłączyć pracownicy metra oraz kolei podmiejskiej i regionalnej.
Głównymi celami strajku są m.in. dostęp do niedrogich mieszkań, podwyżki płac i poprawa warunków pracy. Zaczęło się od żądań stowarzyszeń lokatorów domagających się lepszych warunków mieszkaniowych.
Strajk może "sparaliżować kraj"
Organizatorzy twierdzą, że strajk może "sparaliżować kraj", chociaż przepisy prawa pracy w Hiszpanii nakazują zachowanie minimalnego świadczenia usług.
Dla polskich turystów jest to fatalna informacja. Ponad 30 lotów z Polski stoi pod znakiem zapytania. Jak podaje Fly4free, z odwołaniem lotów muszą liczyć się głównie pasażerowie Ryanaira i Wizz Aira, ale także LOT-u. Najwięcej połączeń zaplanowano z Warszawy i Krakowa, chociaż Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań i Rzeszów także będą tego dnia mieć problem. Na liście kierunków znajdują się Barcelona, Madryt, Malaga, Alicante i Sewilla oraz Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa, Fuerteventura i Gran Canaria.
Jeśli jednak komuś uda się dotrzeć do Hiszpanii, będzie miał problem w poruszaniu się po kraju. Do strajku przyłączył się także związek zawodowy maszynistów, który zapowiedział aż trzy dni protestów, rozpoczynając od 10 listopada.