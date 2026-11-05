Hiszpania od lat jest chętnie wybierana przez Polaków na krótkie wyjazdy. Długi weekend w listopadzie jest doskonałą okazją na naładowanie baterii w cieplejszym otoczeniu. W tym roku może to być jednak utrudnione. Jeśli planujesz spędzić 11 listopada w Hiszpanii, możesz mieć spore problemy. Wszystko przez planowany właśnie na ten dzień strajk generalny.

Jeszcze w październiku informowałam w GeekWeek.pl o kryzysie na włoskich lotniskach, który pojawił się po protestach kierowców, otwiera się w nowym oknie. Linie lotnicze zabierały ze sobą więcej paliwa, aby móc wystartować, ponieważ brakowało dostaw. Teraz jeszcze większe utrudnienia czekają turystów w Hiszpanii.

11 listopada wielki strajk w Hiszpanii wstrzyma loty i komunikację

Tak się złożyło, że w Hiszpanii dwa największe związki zawodowe, UGT i CCOO ogłosiły ogólnokrajowy 24-godzinny strajk właśnie 11 listopada. Powodem jest kryzys mieszkaniowy w kraju. Będzie to pierwszy tak wielki strajk od 14 lat popierany przez oba związki i odbywa się na kilka tygodni przed przedterminowymi wyborami w Hiszpanii. W związku z tym spodziewa się poważnych utrudnień w ruchu drogowym, a także lotniczym i kolejowym. W komunikacji miejskiej także mogą pojawić się problemy - w Barcelonie do strajku zamierzają się przyłączyć pracownicy metra oraz kolei podmiejskiej i regionalnej.

To nie wszystko - w dużych miastach, takich jak Madryt czy Barcelona, można się spodziewać dużych demonstracji, więc warto być ostrożnym. Władze zalecają podróżnym zachowanie czujności.

Głównymi celami strajku są m.in. dostęp do niedrogich mieszkań, podwyżki płac i poprawa warunków pracy. Zaczęło się od żądań stowarzyszeń lokatorów domagających się lepszych warunków mieszkaniowych.

Strajk może "sparaliżować kraj"

Organizatorzy twierdzą, że strajk może "sparaliżować kraj", chociaż przepisy prawa pracy w Hiszpanii nakazują zachowanie minimalnego świadczenia usług.

Dla polskich turystów jest to fatalna informacja. Ponad 30 lotów z Polski stoi pod znakiem zapytania. Jak podaje Fly4free, z odwołaniem lotów muszą liczyć się głównie pasażerowie Ryanaira i Wizz Aira, ale także LOT-u. Najwięcej połączeń zaplanowano z Warszawy i Krakowa, chociaż Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań i Rzeszów także będą tego dnia mieć problem. Na liście kierunków znajdują się Barcelona, Madryt, Malaga, Alicante i Sewilla oraz Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa, Fuerteventura i Gran Canaria.

Jeśli jednak komuś uda się dotrzeć do Hiszpanii, będzie miał problem w poruszaniu się po kraju. Do strajku przyłączył się także związek zawodowy maszynistów, który zapowiedział aż trzy dni protestów, rozpoczynając od 10 listopada.



