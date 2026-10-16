Paraliż włoskiego nieba. Nie jest to atak hakerski

Julia Król

Julia Król

We Włoszech doszło do poważnej awarii systemu kontroli lotów ENAV, co doprowadziło do paraliżu wielu portów lotniczych. Sytuację dodatkowo komplikuje strajk personelu easyJet, przez co podróżni muszą przygotować się na długie oczekiwanie i zmiany planów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Elektroniczna tablica odlotów na lotnisku z wieloma lotami oznaczonymi jako "cancelled".
Chaos na włoskich lotniskach. Anomalie w systemie ENAV wstrzymują ruch, połowa lotów zagrożona123RF/PICSEL

Wielka awaria systemu ENAV we Włoszech. Połowa lotów opóźniona, trwają prace nad naprawą

We Włoszech trwa obecnie awaria sieci transmisyjnej ENAV, przez co odwoływane lub opóźnione są loty. Połowa z zaplanowanych odlotów nie będzie o czasie, przez co wielu podróżnych nie jest pewnych, czy i kiedy będą mogli wylecieć. Fakt, że jest piątek i turyści wracają do domu lub wyjeżdżają na weekend, nie ułatwia całej sprawy.

Firma wykluczyła możliwość ataku hakerskiego lub sabotażu. Stwierdziła natomiast anomalie w sieci wsparcia systemu kontroli lotów i przesyłania danych - to przez to występują duże opóźnienia w ruchu lotniczym.

Do godz. 6 rano ENAV zagwarantował regularne zarządzanie ruchem lotniczym, jednak po godz. 6, biorąc pod uwagę stopniowy wzrost ruchu lotniczego i utrzymujące się anomalie, wprowadzono środki regulacji przepływu - co spowodowało tymczasowe ograniczenie przepustowości zarządzania samolotami we włoskiej przestrzeni powietrznej, jak poinformowało ENAV na platformie X.

- ENAV pracuje nad ustaleniem przyczyn i przywróceniem pełnego działania systemu. Anomalie nie są wynikiem działań o charakterze złośliwym - zaznaczono w komunikacie.

Coraz bliżej do rozwiązania problemu

W miarę upływu czasu odnotowano niewielką poprawę działania systemów.

- Obecnie ponad 50 proc. lotów jest możliwych do wykonania, a liczba ta stale rośnie dzięki wsparciu dodatkowej sieci satelitarnej - zwróciła uwagę firma po paru godzinach od wystąpienia awarii. - Współpracujemy obecnie z naszymi dostawcami. Celem jest pilny powrót do pełnej sprawności.

Kilka lotnisk zostało poważnie dotkniętych zakłóceniami, w tym m.in. Fiumicino. Rano liczba odwołanych lotów w Rzymie wzrosła do 12. Linie lotnicze starają się zmieniać rezerwacje na najbliższe dostępne loty. Szczytowe opóźnienia sięgają dwóch godzin.

W tym samym czasie trwa strajk easyJet

Sytuacja jest wyjątkowo napięta dodatkowo przez strajk pilotów i personelu pokładowego easyJet. Został on zaplanowany na dzisiaj i potrwa przez cały dzień, powodując kolejne duże opóźnienia.

Zobacz również:

Kilkuset pasażerów spędziło całą noc w samolotach na płycie lotniska w Monachium. Nie mogli ani odlecieć, ani wysiąść
Podróże

600 osób uwięzionych w samolotach przez całą noc. Lotnisko się tłumaczy

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski


Doświadczeni piloci, nowoczesne samoloty i AI. Włosi przygotowują się do walki z pożaramiINTERIA.PL© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze