Wielka awaria systemu ENAV we Włoszech. Połowa lotów opóźniona, trwają prace nad naprawą

We Włoszech trwa obecnie awaria sieci transmisyjnej ENAV, przez co odwoływane lub opóźnione są loty. Połowa z zaplanowanych odlotów nie będzie o czasie, przez co wielu podróżnych nie jest pewnych, czy i kiedy będą mogli wylecieć. Fakt, że jest piątek i turyści wracają do domu lub wyjeżdżają na weekend, nie ułatwia całej sprawy.

Firma wykluczyła możliwość ataku hakerskiego lub sabotażu. Stwierdziła natomiast anomalie w sieci wsparcia systemu kontroli lotów i przesyłania danych - to przez to występują duże opóźnienia w ruchu lotniczym.

Do godz. 6 rano ENAV zagwarantował regularne zarządzanie ruchem lotniczym, jednak po godz. 6, biorąc pod uwagę stopniowy wzrost ruchu lotniczego i utrzymujące się anomalie, wprowadzono środki regulacji przepływu - co spowodowało tymczasowe ograniczenie przepustowości zarządzania samolotami we włoskiej przestrzeni powietrznej, jak poinformowało ENAV na platformie X.

- ENAV pracuje nad ustaleniem przyczyn i przywróceniem pełnego działania systemu. Anomalie nie są wynikiem działań o charakterze złośliwym - zaznaczono w komunikacie.

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Coraz bliżej do rozwiązania problemu

W miarę upływu czasu odnotowano niewielką poprawę działania systemów.

- Obecnie ponad 50 proc. lotów jest możliwych do wykonania, a liczba ta stale rośnie dzięki wsparciu dodatkowej sieci satelitarnej - zwróciła uwagę firma po paru godzinach od wystąpienia awarii. - Współpracujemy obecnie z naszymi dostawcami. Celem jest pilny powrót do pełnej sprawności.

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Kilka lotnisk zostało poważnie dotkniętych zakłóceniami, w tym m.in. Fiumicino. Rano liczba odwołanych lotów w Rzymie wzrosła do 12. Linie lotnicze starają się zmieniać rezerwacje na najbliższe dostępne loty. Szczytowe opóźnienia sięgają dwóch godzin.

W tym samym czasie trwa strajk easyJet

Sytuacja jest wyjątkowo napięta dodatkowo przez strajk pilotów i personelu pokładowego easyJet. Został on zaplanowany na dzisiaj i potrwa przez cały dzień, powodując kolejne duże opóźnienia.



