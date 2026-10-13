Inwazja insektów w samolocie. Qantas uziemił maszynę po zgłoszeniach pasażerów o ukąszeniach

W tym roku informowałam już o roju komarów w samolocie, otwiera się w nowym oknie, a tymczasem linie lotnicze natrafiają na kolejne przeszkody. W sobotę odwołano lot linii Qantas z Włoch do Australii, ponieważ w maszynie pojawiły się... pluskwy.

Wszystko zaczęło się dzień wcześniej, kiedy ten sam samolot leciał z Perth do Rzymu. Już wtedy pasażerowie zgłaszali ukąszenia owadów i zgodnie z zaleceniem lekarza otrzymali leki przeciwhistaminowe, jednak nie dla wszystkich starczyło. Lot powrotny natomiast został już odwołany, aby zespół konserwacyjny przeprowadził gruntowne czyszczenie Boeinga 787.

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Przewoźnik zdecydował o odwołaniu lotu i pilnym czyszczeniu samolotu. Pasażerowie czekali dwa dni na kolejny lot

- Szczerze przepraszamy klientów za odwołanie sobotniego lotu z Rzymu do Perth, co pozwoliło naszym inżynierom i zespołom konserwacyjnym na przeprowadzenie gruntownego czyszczenia samolotu po zidentyfikowaniu problemu z niewielką liczbą miejsc w klasie ekonomicznej - powiedział rzecznik Qantas. Poinformował jeszcze, że w ramach środków ostrożności samoloty są regularnie czyszczone i dezynfekowane co 50 dni.

Poszkodowanym podróżnym zapewniono zakwaterowanie i zaproponowano alternatywne loty w ciągu 48 godzin od planowanego odlotu.



