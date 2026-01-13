Najlepsze i najgorsze lotniska w Polsce. Nowy ranking

Każdego roku w sieci pojawiają się różne podsumowania i rankingi, prezentujące najlepsze produkty, obiekty czy miasta. Nie brakuje tu zestawień dotyczących turystyki - w tym podróżowania samolotem. W tym przypadku tworzone są np. listy najpopularniejszych linii lotniczych, tras z największymi turbulencjami, czy najlepszych i najgorszych lotnisk.

Takie zestawienia dotyczą całego świata, danego kontynentu, czy też wybranego kraju. Polska również ma swoje rankingi. Jeden z nich dotyczy tego, jak pasażerowie oceniają krajowe lotniska. Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Lotnisko Chopina w Warszawie czy Port lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów to często pojawiające się w takich klasyfikacjach miejsca. Które z nich plasują się wysoko, a które oceniane są najniżej? Przyjrzyjmy się najnowszemu rankingowi.

Które lotnisko w Polsce jest najlepiej oceniane? Oceny w Google

Zestawienie najwyżej ocenianych lotnisk w Polsce od kilku lat tworzy serwis Fly4free. Autorzy bazują na ocenach wystawionych przez podróżnych w serwisie Google. Jak zaznaczają, choć pojedyncze opinie bywają subiektywne, duża liczba recenzji sprawia, że jest to jeden z najbardziej reprezentatywnych wskaźników jakości, budowany przez lata, ale mogący zmienić się nawet w ciągu jednego roku.

Lotniska oceniane są w skali 1-5, a nowością w tegorocznej edycji jest brak miejsc ex aequo - przy tej samej ocenie wyżej plasuje się większe lotnisko, czyli takie z większą liczbą opinii, ponieważ trudniej mu utrzymać wysoką średnią przy dużym ruchu pasażerskim. W zeszłym roku na pierwszym miejscu znalazł się Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ze średnią ocen na poziomie 4,4. Jak ranking prezentuje się w tym roku?

Top 3 polskie lotniska. Gdańsk, Rzeszów i Wrocław

W tym roku na pierwszym miejscu uplasował się Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy z notą 4,4 na 5 pkt. Pasażerowie wskazywali na nowoczesność i czystość portu, dobre oznakowanie, wygodę ze względu na dużą liczbę miejsc siedzących, a także sprawną kontrolę i odbiór bagażu. Lotnisko w Gdańsku cały czas się rozwija, pojawiają się nowe kierunki w ofercie, a to skutkuje zwiększonym zainteresowaniem podróżami z tego portu - w 2025 r. lotnisko pobiło swój rekord i obsłużyło ponad 7 milionów pasażerów.

Na drugim miejscu znalazł się Port lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów z taką samą notą - 4,4 na 5 pkt. Drugie miejsce przypadło zeszłorocznemu zwycięzcy ze względu na nową metodę fly4free (wyżej plasuje się lotnisko z większą liczbą ocen). Rzeszowskie lotnisko, choć nie tak popularne jak wielkie lotniska w Polsce, jest dobrze oceniane ze względu na funkcjonalność oraz czystość. Wśród pozytywów wskazywany jest także miły personel portu, wygodny dojazd i niskie ceny za parking.

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazło się Lotnisko im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu z oceną 4,3 na 5 pkt. Mimo przerwy w funkcjonowaniu ze względu na remont, port i tak zebrał wiele dobrych ocen i trafił na wysoką pozycję w zestawieniu. W komentarzach można znaleźć pochwały dotyczące kontroli bezpieczeństwa, dobrej oferty sklepów i punktów gastronomicznych.

Ocena lotnisk w Polsce. Na końcu Katowice, Modlin i Szczecin

Tuż za podium znalazło się Lotnisko Chopina w Warszawie, a za nim kolejno Radom, Szymany, Lublin, Kraków, Zielona Góra, Łódź, Bydgoszcz i Poznań. Na 13, 14 i 15 miejsce trafiły porty lotnicze w Katowicach, Szczecinie i Modlinie, zamykając zestawienie. Trzy ostatnie miejsca rankingu wyglądają tak samo, jak w minionym roku.

Katowice Airport ma notę 3,5 na 5 pkt. przy liczbie ocen 17738. "Tak niska ocena Katowice Airport wynika z dużej sezonowości śląskiego lotniska i dużego nagromadzenia pasażerów szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, co negatywnie wpływa na oceny", argumentuje fly4free.

Port Lotniczy Szczecin Goleniów również ma ocenę 3,5, ale liczba wystawionych not to tylko 1715. Lotnisko słabo wypada na tle bardziej nowoczesnych portów, jednak wkrótce opinie na ten temat mogą się zmienić, bo rozpoczęto prace dotyczące budowy nowego terminala pasażerskiego.

Ostatnie miejsce w zestawieniu należy do Modlina - średnia to 3 na 5 pkt. Port Lotniczy Warszawa-Modlin oceniło 12310 osób. W opiniach pojawia się krytyka braku komfortu, ciasnego terminala i problemów z dojazdem. Elementy te mogą się niedługo nieco poprawić ze względu na dodanie tymczasowego terminala. Trwają też prace nad poprawą komunikacji.

