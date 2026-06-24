Fale upałów nie odpuszczają, a ich skutki mogli odczuć pasażerowie samolotu na lotnisku we Frankfurcie. Opóźnienie startu lotu numer XQ147 linii SunExpress spowodowało, że podróżujący musieli czekać w nagrzanym do prawie 56 st. Celsjusza wnętrzu maszyny przez kilkadziesiąt minut.

Pasażerowie doznali ataków paniki, dzieci miały trudności z oddychaniem

Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielę 21 czerwca, około godziny 13:55 we Frankfurcie. Kiedy skończył się boarding, na pokładzie zaczęły się problemy. Załoga nie mogła włączyć klimatyzacji z powodu awarii, więc temperatura zaczęła szybko rosnąć, w krytycznych momentach dochodząc do niemal 56 stopni. Nie można było opuścić tej sauny, ponieważ obsługa nie pozwalała na wyjście z samolotu. Upał na zewnątrz zmienił podróż w koszmar.

Sprawa wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że kilka osób potrzebowało pomocy medycznej. Niektórzy dostali ataków paniki, a większości było po prostu słabo. Na pokładzie znajdowały się dzieci, którym ciężko się oddychało przez panujące warunki. Rodzice próbowali wachlować je broszurami, żeby zapewnić jakikolwiek przepływ powietrza.

Rozwiń

Interweniowały służby ratunkowe, które po badaniach stwierdziły, że dalsza podróż jest dla nich bezpieczna i tego samego dnia wszyscy weszli na pokład samolotu do Turcji.

Linia lotnicza w oświadczeniu przeprosiła poszkodowanych pasażerów. Według rzeczniczki przyczyną była awaria techniczna pomocniczego zespołu napędowego, który odpowiada m.in. za klimatyzację samolotu na ziemi.

Koniec końców wszyscy pasażerowie i załoga opuścili pokład sauny, a następny lot odbył się tego samego dnia.

Dokładne badanie incydentu

Policja informuje, że odlot samolotu początkowo się opóźnił. Ponad godzinę po pierwotnie planowanym odlocie, około godziny 15:15 służby ratunkowe zostały powiadomione o incydencie.

- Obecnie prowadzimy szczegółową analizę całej sprawy i podejmiemy niezbędne działania. Nasz zespół obsługi klienta kontaktuje się ze wszystkimi poszkodowanymi pasażerami, aby sprawdzić ich samopoczucie i ustalić, czy potrzebują dalszej pomocy - oświadczyły linie lotnicze.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press