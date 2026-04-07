W skrócie Port Lotniczy Poznań-Ławica wprowadza zasadę "core night", ograniczającą operacje lotnicze w godzinach 1:00-5:00.

Ograniczenia dotyczące "core night" przewidują całkowity zakaz planowania rozkładowych startów i lądowań w tym okresie.

Wyjątki od zakazu obejmują loty państwowe, awaryjne, humanitarne, ratunkowe oraz opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Nowe procedury zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wejdą w życie 25 października 2026 roku.

Pilny komunikat poznańskiego lotniska. Decyzja o zmianach

Port Lotniczy Poznań-Ławica, który leży ok. 7 km od centrum Poznania, jest objęty jest ścisłymi ograniczeniami środowiskowymi. Najważniejsze z nich dotyczą poziomu hałasu.

Na lotnisku Ławica wprowadzono m.in. limity operacji lotniczych (startów i lądowań) w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00, co hamuje dalszy rozwój połączeń, gdyż przewoźnikom zależy na tym, by mogli swobodniej układać swoje plany operacyjne.

Obecnie zarówno wylot, jak i lądowanie o godzinie 22:05 podlegają tym samym ograniczeniom co operacje o 2:30, choć lotnisko wskazuje na różnice pod względem uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zarząd Ławicy zdecydował o wprowadzeniu zmian.

Core night w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Co to oznacza?

Najistotniejsza korekta polega na wprowadzeniu tzw. "core night", czyli okresu ciszy nocnej trwającej od 1:00 do 5:00. W tym czasie na poznańskim lotnisku nie będzie można planować żadnych rozkładowych operacji lotniczych.

- To z naszej strony gest dobrej woli i wyciągnięcie ręki do mieszkańców, którzy żyją w okolicy lotniska. Rozwój portu jest niezbędny miastu i regionowi: już teraz jego działalność daje pracę ponad 43 tys. Wielkopolan i odpowiada za 4,5 mld zł wpływów do gospodarki. By ten rozwój był możliwy i by te liczby rosły, przewoźnicy operujący z Ławicy potrzebują większej swobody w planowaniu swoich operacji późnym wieczorem i wczesnym rankiem. Ale w zamian i z wyprzedzeniem wprowadzamy maksymalne ograniczenie startów i lądowań w środku nocy - mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.

Co konkretnie oznacza dla pasażerów wprowadzenie "core night"?

Kiedy wchodzą zmiany na lotnisku w Poznaniu?

Nie jest to kwestia pełnego zamknięcia lotniska. Terminal i port pozostają otwarte dla pasażerów i służb. Celem "core night" jest poprawa komfortu mieszkańców okolicy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykonywania niezbędnych lotów w konkretnych sytuacjach. System stanowi rozwiązanie, które bierze pod uwagę kwestie związane z bezpieczeństwem, przyjmowaniem opóźnionych lotów, a także obsługę operacji państwowych lub ratunkowych.

W godzinach "core night" obowiązuje zakaz planowania operacji, jednak dopuszczalne są cztery kategorie wyjątków:

loty państwowe (STATE, HEAD, GARDA) - m.in. operacje wojskowe, policyjne, Straży Granicznej;

lądowania awaryjne - wynikające z nagłych sytuacji kryzysowych;

loty humanitarne i ratunkowe (HUM, HOSP, SAR) - w tym transporty medyczne;

operacje opóźnione z przyczyn całkowicie niezależnych od przewoźnika, które pierwotnie miały odbyć się poza "core night".

Zmienione procedury dotyczące lotów w porze nocnej na poznańskim lotnisku zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wejdą w życie 25 października 2026 roku.

