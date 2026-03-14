Więcej lotów z Polski do Japonii. PLL LOT uruchamia dodatkowe rejsy do Tokio

Polacy coraz częściej latają do Japonii

Podróże do odległych i egzotycznych krajów od lat rozpalają wyobraźnię turystów. Wśród miejsc, które szczególnie przyciągają uwagę Polaków, znajduje się Japonia. Kraj Kwitnącej Wiśni kojarzy się z niezwykłą kulturą, nowoczesnymi miastami i wyjątkową tradycją. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie wyjazdami w ten region świata ciągle rośnie. Teraz podróżowanie w tym kierunku stanie się jeszcze łatwiejsze, ponieważ PLL LOT zdecydowały się zwiększyć liczbę połączeń do Tokio.

Polska Linia Lotnicza LOT reaguje na chęci podróżowania i uruchamia nowe połączenia do Tokio

Narodowy przewoźnik już od kilku lat oferuje bezpośrednie loty z Warszawy do japońskiej stolicy, jednak niesłabnące zainteresowanie pasażerów sprawiło, że linia postanowiła rozbudować siatkę połączeń. W sezonie letnim, czyli w lipcu i sierpniu, samoloty będą latać do Tokio znacznie częściej niż dotychczas. Zamiast siedmiu rejsów tygodniowo zaplanowano aż dziesięć lotów. Dodatkowe połączenia mają odbywać się w środy, piątki i niedziele. Samoloty z Warszawy będą startować około godziny 11, a na lotnisku Narita w Tokio wylądują następnego dnia rano o 6:35 czasu lokalnego. Loty powrotne zaplanowano na poniedziałki, czwartki i soboty - maszyny będą wylatywać z Japonii o 8:15 i lądować w stolicy około 15:30.

Na tym jednak nie koniec zmian. Jesienią liczba rejsów ma jeszcze wzrosnąć. We wrześniu przewoźnik planuje zwiększyć częstotliwość do jedenastu lotów tygodniowo, co ma jeszcze bardziej poprawić dostępność między Polską a Japonią zarówno dla turystów, jak i podróżujących służbowo.

Japonia wprowadza dodatkowe opłaty dla turystów

Rosnąca liczba odwiedzających Japonię ma swoje konsekwencje. Wybrane atrakcje turystyczne zaczęły podnosić swoje ceny dla przyjezdnych. Przykładem jest słynny zamek Himeji, gdzie wstęp dla turystów spoza regionu podrożał do około 2500 jenów, czyli około 65 złotych. Dla porównania mieszkańcy okolicy płacą znacznie mniej - około 1000 jenów.

Napływ turystów wpływa również na organizację wydarzeń w Japonii. Władze niektórych miejscowości zwracają uwagę na problemy związane z nadmiernym ruchem turystycznym. Z tego powodu w mieście Fujiyoshida zdecydowano o odwołaniu popularnego festiwalu kwitnących wiśni w parku Arakurayama Sengen, ponieważ część odwiedzających nie przestrzegała zasad zachowania.

Mimo tych wyzwań Japonia wciąż pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kierunków podróży dla Polaków. Zwiększenie liczby połączeń przez LOT pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ruch turystyczny między Europą a Azją.

