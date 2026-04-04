Szybciej na lotnisko Modlin. Pociągi będą pod samym terminalem

Na lotnisku Warszawa-Modlin szykuje się długo wyczekiwana zmiana, która może znacząco poprawić komfort podróżnych. Chodzi przede wszystkim o problem od lat irytujący pasażerów: dojazd do samego terminala.

Port w Modlinie w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Przybywa połączeń, rośnie liczba pasażerów, a nowe linie lotnicze coraz częściej korzystają z tego miejsca. Wraz z większym ruchem jednak pojawił się też stary problem logistyczny - trudny i niewygodny transport na lotnisko.

Jak można dostać się na lotnisko Warszawa-Modlin?

Dziś podróżny mają kilka opcji dotarcia na miejsce. Najwygodniejszą pozostaje własny samochód, choć dostępne są również autobusy i pociągi. Problem w tym, że kolej nie dojeżdża bezpośrednio pod terminal. Pasażerowie muszą wysiadać w Modlinie i przesiadać się do autobusów, które często są przepełnione i kursują zaledwie parę razy na godzinę.

To ma się jednak zmienić. Kluczowa inwestycja zakłada budowę nowej linii kolejowej prowadzącej bezpośrednio na lotnisko. Pociągi mają się zatrzymywać zaledwie około 250 metrów od wejścia do terminala, co praktycznie eliminuje konieczność przesiadek.

Projekt ma ruszyć już w przyszłym roku. Jest to ogromna inwestycja

Według aktualnych planów budowa ruszy w 2027 roku, a zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2029. Nowa trasa ma mieć około 5,5 kilometra długości, a jej koszt szacowany jest na ponad 250 milionów złotych.

Realizacja projektu nie była prosta - przez lata blokowały ją kwestie finansowe oraz formalne, m.in. związane z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego. Teraz wszystko wskazuje na to, że inwestycja w końcu dojdzie do skutku. Wprowadzenie bezpośredniego połączenia kolejowego ma znacząco skrócić czas dojazdu i poprawić wygodę podróży. Dla pasażerów oznacza to koniec uciążliwych przesiadek i tłoku w autobusach, a dla samego lotniska - kolejny krok w stronę dalszego rozwoju i zwiększania konkurencyjności.

