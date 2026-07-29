Polskie samoloty gaśnicze lecą do Francji. Pomogą w walce z wielkimi pożarami

O locie Dromaderów do Francji poinformował jako pierwszy profil Polish Military Radar, wskazując, że kierują się tam dwa PZL M-18B o znakach rejestracyjnych SP-ZWS i SP-ZWI. Maszyny należące do Mieleckich Zakładów Lotniczych wystartowały z lotniska w niemieckim Ballenstedt w Saksonii-Anhalt, gdzie na co dzień stacjonuje SP-ZWS w ramach umowy z powiatem Landkreis Harz. SP-ZWI doleciał na niemieckie lotnisko wczoraj (28.07) z bazy w Mielcu.

Na moment pisania artykuły przynajmniej jeden z Dromaderów wylądował na lotnisku Trier-Föhren w Nadrenii-Palatynacie, w pobliżu granicy francusko-niemieckiej.

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Post Polish Military Radar został udostępniony przez profil MZL na Facebooku z dopiskiem "Dromader w akcji". Dodatkowo firma udostępniła post starosty niemieckiego powiatu Landkreis Harz o wysłaniu Dromadera o rejestracji SP-ZWS z własnym dopiskiem "nasz Dromader leci do Francji".

Europa walczy z ogromnymi pożarami. Francja i Hiszpania mogą być tylko początkiem

Mieleckie Zakłady Lotnicze posiadają flotę samolotów P-18 Dromader, oferując usługi różnym klientom. Jednym z nich są właśnie działania przeciwpożarowe, które na ten moment są pilną potrzebą w zachodniej Europie.

Obecne pożary we Francji mają być jednym z największych wyzwań dla kraju od czasów II wojny światowej. Szczególną uwagę przyciąga pożar lasów w departamencie Żyronda, który w pobliżu miasta Bordeaux spalił obszar 4-krotnej wielkości Paryża. Pożar w regionie wymusił ewakuację około 220 tys. osób. Żywioł zniszczył nie tylko ogromny teren naturalny, ale także 240 domostw.

Z wielkimi pożarami lasów walczy także Hiszpania oraz Portugalia, a według oceny komisarz Unii Europejskiej Hadji Lahbib ekstremalne warunki w najbliższym czasie mogą czekać Węgry, Słowację oraz Czechy. Problem wielkiego ognia stał się już ogólnoeuropejskim wyzwaniem, przez co wysyłana jest międzynarodowa pomoc. Chociażby do Francji przyleciało 7 samolotów i 4 śmigłowce gaśnicze z Czech, Chorwacji, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Turcji.

Polski PZL M-18 Dromader to jeden z najpopularniejszych samolotów rolniczo-gaśniczych na świecie

PZL M-18 Dromader to samolot rolniczy i gaśniczy, zaprojektowany w latach 70. w zakładach Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego-Mielec (dziś PZL Mielec) przez zespół pod kierownictwem mgr. inż. Józefa Oleksiaka. Był to owoc zaskakującej współpracy z Amerykanami z firmy Rockwell. Amerykanie zaproponowali w 1974 roku stworzenie w Polsce nowej wersji samolotu rolniczego S-2. Polscy inżynierzy zmodyfikowali amerykańską konstrukcję, montując do niej silnik gwiazdowy ASz-62IR z samolotów PZL AN-2. Zachowano kilka elementów jak części z kadłuba i skrzydła. Tak powstał PZL M-18 Dromader, którego produkcję rozpoczęto w 1978 roku.

PZL P-18 Dromader na lotnisku Opole-Polska Nowa Wieś. Wlodek k1 Wikimedia Commons

Wersja PZL M-18B została oblatana w 1996 roku. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją podwozia i większym udźwigiem. Do 2012 roku wyprodukowano około 765 Dromaderów różnej wersji. Większość sprzedano na eksport do innych państw m.in. Brazylii, Chin, Turcji, USA, Niemiec czy Grecji. Do dziś służą w wielu rejonach świata jako samoloty rolnicze i gaśnicze. Ciekawostką jest, że niektóre Dromadery służyły nawet jako samoloty wojskowe np. podczas wojny domowej w Chorwacji nowopowstałe chorwackie siły powietrzne używały samolotów P-18 do bombardowań serbskich pozycji wokół oblężonego Vukovaru.