Najgorsze lotniska w Europie. W zestawieniu także Polska

Co pewien czas w sieci pojawiają się rozmaite zestawienia związane z podróżowaniem/ Od rankingów najtańszych linii lotniczych, przez ocenę lotnisk, po listy najciekawszych kierunków wakacyjnych. Na łamach Geekweeka również wielokrotnie publikowaliśmy takie opracowania. A jak na te kwestie patrzy "zwykły" podróżnik?

Czasem także indywidualni twórcy, prowadzący swoje turystyczne profile w mediach społecznościowych, albo "influencerzy podróżniczy" przygotowują własne rankingi, które potrafią wzbudzić spore emocje. Tak jest i tym razem - głośno zrobiło się o jednym z takich zestawień, bo jego autor postanowił wyróżnić… polskie lotnisko. Dlaczego?

Ranking europejskich lotnisk. Subiektywna ocena objęła Modlin

Prowadzący podróżniczy profil na Instagramie Luke Patrick Hoogmoed, który relacjonuje głównie samotne wycieczki po Europie, opublikował subiektywne zestawienie lotnisk, które odwiedził, a co do których ma największe obiekcje.

- Przez lata byłem na wielu lotniskach. W Europie większość lotnisk jest świetna! Zazwyczaj znajdują się w pobliżu centrum miasta, blisko jest metro lub stacja kolejowa i są bardzo komfortowe nawet w przypadku długiego czasu oczekiwania. Jednak te... nie - pisze twórca o pseudonimie lukepatrickh.

W zestawieniu "najgorsze lotniska w Europie" mężczyzna ujął porty lotnicze Podgorica w Czarnogórze, Sztokholm-Skavsta w Szwecji, Banja Luka w Bośni i Hercegowinie, Eindhoven w Holandii. W rankingu znalazło się u niego też polskie lotnisko - Port lotniczy Warszawa-Modlin.

Rozwiń

Najlepsze i najgorsze lotniska. Warszawa-Modlin z kiepskimi ocenami

Z jakiego powodu podróżnik skrytykował lotnisko w Modlinie?

- Lotnisko Modlin, Warszawa, Polska. To lotnisko jest bardzo daleko od centrum Warszawy. Tak daleko, że trzeba jechać tam autobusem Flixbus. W październiku lecę z Eindhoven do Modlina i ląduję o 22:50 w nocy. Ostatni autobus Flixbus odjeżdża o 23:15, więc mam 25 minut, żeby dostać się z samolotu do autobusu... straszne! - stwierdził influencer.

Port lotniczy w Modlinie notuje słabe oceny także wśród Polaków. Widać to choćby po reakcjach na profilu lotniska w Google Maps. Spośród polskich lotnisk, Modlin zbiera jedne z najniższych ocen, co skutkuje średnią 3,0. Mimo starań i nowych umów (m.in. Ryanair i Wizz Air), port regularnie traci na zainteresowaniu wśród podróżnych. Najczęściej podkreślany jest właśnie problematyczny dojazd oraz niewielka powierzchnia lotniska.

''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażu Polsat News Polsat News