Kolejny problem z lotami na Sycylii

W poniedziałek wieczorem lotnisko w Katanii wstrzymało ruch lotniczy z powodu kolejnej aktywności Etny. Początkowe ograniczenia miały obowiązywać do godz. 16, następnie do godz. 22, a później przedłużono je do wtorku do godz. 10 rano. Obecnie poinformowano o zamknięciu lotniska minimum do godz. 14.30.

Rozwiń

MSZ apeluje do podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie w systemie Odyseusz dla osób podróżujących z Sycylii przed tą sytuacją. Zalecenia obejmują bieżące sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. "W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie" - przekazano w komunikacie.

Zakłócenia dotyczą nie tylko lotniska w Katanii, lecz mogą wpływać także na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.

Rozwiń

W sierpniu także odwołano setki połączeń

To nie pierwszy raz, kiedy dym z Etny zmusił do zawieszenia zarówno przylotów, jak i odlotów na lotnisku w Katanii. Na początku sierpnia Przemysław Bicki informował w GeekWeek.pl o utrudnieniach w ruchu lotniczym przez gęsty popiół w przestrzeni powietrznej nad wschodnią częścią Sycylii.



