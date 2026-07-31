Ogromny samolot przeleciał tuż nad głowami kierowców i wylądował na drodze

Nagranie pokazuje perspektywę jednego z kierowców, który stał w korku po zamknięciu publicznej drogi. Telefonem uchwycił wręcz majestatyczny moment niskiego przelotu samolotu A400M Atlas, który podchodził do lądowania.

Ogromne wrażenie robi to, na jak wąskiej drodze wylądował ten samolot. Airbus A400M ma rozpiętość skrzydeł aż 42,4 metrów i sama jego masa własna wynosi 78,6 tys. kilogramów. Mimo ogromnych gabarytów A400M jego załodze udało się wylądować.

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Jak widać nawet na wąskich drogach można wylądować tak ogromnym samolotem, jak A400M Atlas. Francuski analityk obronności Etienne Marcuz zwrócił uwagę, że ta umiejętność jest nie tylko imponująca, ale stanowi też ważny zasób dla wojsk NATO.

- W przypadku wojny oznacza to, że A400M - pilotowany przez kompetentną załogę - mógłby operować praktycznie z dowolnego miejsca na kontynencie europejskim, nawet w razie tymczasowej neutralizacji baz lotniczych - napisał Etienne Marcuz na platformie X.

Lądowanie na drogach jest ćwiczone przez pilotów NATO

Samo nagranie pojawiło się w internecie dopiero teraz, jednak prawdopodobnie pochodzi jeszcze z przełomu kwietnia i maja. Wtedy w Szwecji trwały międzynarodowe ćwiczenia NATO Aurora 26. To właśnie w ich trakcie żołnierze z różnych krajów ćwiczyli lądowanie swoimi maszynami na drogowych odcinkach lotniskowych.

Ćwiczenia operacji samolotów z dróg to jedna z najważniejszych form przygotowania sił powietrznych do potencjalnego konfliktu. W obliczu możliwego ataku, bazy lotnicze będą jednym z pierwszych celów, które wróg będzie starał się wyłączyć z działania. Dlatego ważne jest utrzymanie zdolności do operowania z dróg publicznych, które w awaryjnej sytuacji mogą zostać użyte jako prowizoryczne pasy startowe. Ciekawostką jest, że w Polsce od 2023 roku po 20 latach przerwy także są prowadzone ćwiczenia z operowania na drogowym odcinku lotniskowym o kryptonimie Route 604, które odbywają się pod Wielbarkiem.

A400M Atlas. Koń roboczy europejskiego NATO

Airbus A400M Atlas to obecnie jeden z najcięższych produkowanych samolotów transportowych. Może przewozić ładunek o masie do 37 ton. Wykorzystuje cztery silniki turbośmigłowe Europrop TP400-D6, zapewniające maksymalną prędkość 781 km/h i osiągalny pułap 12 tys. metrów. Zasięg samolotu z 30-tonowym ładunkiem wynosi około 4500 kilometrów.

Samolot A400M Atlas Sił Powietrznych i Kosmicznych Francji ERIC SALARD, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

A400M może być wykorzystywany nie tylko do transportu ładunków wojskowych, ale także do ewakuacji obywateli z zagrożonych terenów czy transportu medycznego. Ponadto samolot ma opcjonalną zdolność tankowania w powietrzu, dzięki możliwości wyposażenia w elastyczny moduł tankowania "drogue".

A400M Atlas jest jednym z najpopularniejszych samolotów transportowych wśród europejskich państw NATO. Używa go armia Francji, Niemiec, Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Co ciekawe Polska jest zainteresowana udziałem w inicjatywie stworzenia międzynarodowej floty samolotów A400M w ramach NATO, co opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.