Powerbank w bagażu? Lepiej sprawdź, czy go nie zabiorą na lotnisku

Spis treści: Powerbank w samolocie. Dlaczego pojemność baterii ma znaczenie? Czy można korzystać z powerbanku w samolocie i ładować telefon?

Powerbank w samolocie. Dlaczego pojemność baterii ma znaczenie?

Dla wielu osób powerbank to nieodłączne urządzenie, które pozwala podładować telefon w sytuacji, gdy nie ma dostępu do gniazdka i zwykłej ładowarki. Okazuje się jednak, że z tego rodzaju sprzętami należy uważać, gdy planujemy podróż samolotem.

Linie lotnicze dość rygorystycznie podchodzą do obecności powerbanków na pokładzie samolotów. Wynika to ze względów bezpieczeństwa - urządzenia zawierają baterie, które w momencie przegrzania bądź uszkodzenia mogą wywołać pożar.

Gdzie spakować powerbank? Okazuje się, że tego rodzaju sprzęty można przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym. Obowiązują również limity dotyczące liczby przewożonych urządzeń oraz pojemności baterii. Na pokład można wnieść ze sobą maksymalnie dwa oddzielnie spakowane i odpowiednio zabezpieczone powerbanki do 100 watogodzin.

Czy można korzystać z powerbanku w samolocie i ładować telefon?

Jak wynika z przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), korzystanie z powerbanku w samolocie jest całkowicie zabronione. Zasady są podyktowane kwestiami bezpieczeństwa - zwarcie, przegrzanie bądź innego rodzaju uszkodzenie urządzenia (na przykład wskutek turbulencji) mogłoby doprowadzić do pożaru w kabinie i narażenia życia znajdujących się w samolocie pasażerów.

Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach podróżnym udostępniane są gniazdka lub porty USB (najczęściej pod siedzeniami lub przy oparciu), do których można podłączyć ładowarkę i tym samym podładować telefon. Obecność tych gniazdek może się jednak różnić w zależności od konkretnych linii lotniczych oraz danego modelu samolotu. Przeważnie ich dostępność jest większa na trasach długodystansowych oraz w klasie biznes.

Jeśli wybieramy się w podróż samolotem, dobrze jest zadbać wcześniej o naładowanie baterii w smartfonie. Możemy to zrobić również na lotnisku, podczas oczekiwania na odlot. Pamiętajmy też o trybie oszczędzania energii w telefonie. To szczególnie ważne, jeśli nasza komórka nie trzyma zbyt długo, a czeka nas długi lot.



