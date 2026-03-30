W skrócie Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadziła nowe przepisy, które ograniczają liczbę powerbanków w bagażu podręcznym.

Wprowadzony został też zakaz ładowania powerbanków podczas lotu.

Nowe wytyczne weszły w życie 27 marca i mają zastosowanie dla podróżnych na całym świecie.

Przyczyną wprowadzenia tych regulacji był m.in. pożar na pokładzie samolotu Air Busan 1321, wywołany prawdopodobnie przez przegrzany powerbank.

Dwa powerbanki i zakaz ładowania na pokładzie

Powerbank to jedno z urządzeń, bez których wiele osób nie wyobraża sobie dalszych podróży. Nasze smartfony, tablety, smartwatche czy laptopy mają ograniczony czas pracy na zasilaniu z baterii, a gniazdko czy port USB do ładowania nie zawsze jest dostępny pod ręką. Wspomagamy się więc przenośnymi magazynami energii. Tyle że od dawna są one problematyczne w kontekście podróży samolotem.

Z tego względu Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadziła nowe przepisy, które obowiązują od 27 marca 2026. Stanowią one dość istotną modyfikację dotychczasowych zasad podróżowania, które już wcześniej zakazywały przewozu powerbanków w bagażu rejestrowanym i zezwalały jedynie na ich wnoszenie do samolotu w bagażu podręcznym.

Co się zmieniło dla podróżnych? Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy pasażer samolotu może mieć przy sobie maksymalnie dwa powerbanki. Co więcej, wprowadzono kategoryczny zakaz ich doładowywania podczas trwania lotu. Restrykcje te nie dotyczą personelu pokładowego, który w dalszym ciągu może posiadać i wykorzystywać te urządzenia, o ile jest to niezbędne do realizacji operacji lotniczych.

Przesądził jeden incydent. Pożar samolotu w Korei

Nowe zasady mogą wydawać się nadmiernie restrykcyjne, jednak są one uzasadnione kwestiami bezpieczeństwa. Decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru, jakie niosą ze sobą baterie litowe.

Stało się to szczególnie istotne po incydencie na pokładzie samolotu Air Busan 1321 na początku w 2025 r., o którym informowała Interia Wydarzenia. Doszło wtedy do pożaru samolotu na płycie lotniska, którego przyczyną był najprawdopodobniej przegrzany powerbank w bagażu podręcznym. Koreańscy śledczy znaleźli w schowku, który zapłonął jako pierwszy, szczątki powerbanka.

Korea Południowa i inne kraje azjatyckie, a także niektórzy inni przewoźnicy (w tym Lufthansa) wskutek tego incydentu wdrożyli już dodatkowe ograniczenia dot. baterii litowo-jonowych i powerbanków. Należy jednak podkreślić, że nowe standardy ICAO mają charakter globalny.

Gdzie obowiązują nowe przepisy dot. bagażu podręcznego?

W oficjalnym komunikacie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego znajdujemy wyjaśnienie tej decyzji. Organizacja tłumaczy, że nowe specyfikacje mają na celu sprostanie pojawiającym się zagrożeniom oraz zapewnienie spokoju zarówno pasażerom, jak i przewoźnikom.

Rozwiń

"Te ulepszenia odzwierciedlają stałe zaangażowanie ICAO we wzmacnianie bezpieczeństwa lotniczego zgodnie ze strategiczną wizją Organizacji dotyczącą transportu lotniczego dla wszystkich w 2050 r., zerową liczbą ofiar śmiertelnych i zerową emisją dwutlenku węgla netto" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Wprowadzenie tych wytycznych oparte było na rekomendacjach Panelu ds. Towarów Niebezpiecznych (ICAO Dangerous Goods Panel), które zostały następnie zweryfikowane przez Komisję Żeglugi Powietrznej (ICAO Air Navigation Commission) i zatwierdzone przez 36 państw tworzących Radę ICAO. International Civil Aviation Organization jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. Jej wytyczne obowiązują we wszystkich 192 państwach członkowskich ICAO, czyli we wszystkich państwach członkowskich ONZ z wyjątkiem Liechtensteinu i Wysp Cooka.

