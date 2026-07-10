Rewolucja w lotnictwie. Airbus i MTU tworzą silnik na wodór

Julia Król

Julia Król

Lotnictwo stoi przed szansą na wielki przełom w walce z zanieczyszczeniem atmosfery. Airbus ogłosił plany stworzenia silnika zasilanego wodorem, co może na stałe zmienić sposób, w jaki podróżujemy po świecie.

Schemat samolotu z przezroczystym kadłubem, silnikami elektrycznymi i centralnymi zbiornikami wodoru.
Silnik ogniw paliwowych zasilany wodorem zamontowany w samolocieMTUmateriały prasowe

Branża lotnicza może stanąć przed największą zmianą od lat

Airbus i MTU Aero Engines planują pogłębić współpracę przy przełomowym projekcie, który zakłada opracowanie w pełni elektrycznego silnika samolotowego z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem. Nowo utworzona spółka joint venture ma rozpocząć działalność w 2027 roku, w zależności od zgody organów regulacyjnych Unii Europejskiej

- Naszym ambitnym celem jest utorowanie drogi dla nowo opracowanego, bezpiecznego, niezawodnego i ekonomicznego układu napędowego, który przyczyni się do neutralności klimatycznej lotnictwa - powiedział w oświadczeniu Stefan Weber, starszy wiceprezes ds. inżynierii i technologii w firmie MTU Aero Engines.

Projekt ten stanowi kluczowy kamień milowy na naszej drodze do stworzenia pierwszego silnika napędzanego wodorem
dodał Weber.

Koniec epoki paliw kopalnych w niebie?

Branża lotnicza jest jednym z największych na świecie podmiotów odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych w transporcie. Odpowiada za coroczne uwalnianie do atmosfery toksycznych ilości dwutlenku węgla, tlenków siatki i smug.

Silniki wodorowe mogłyby rozwiązać ten problem, ponieważ produktem ubocznym ich spalania jest głównie para wodna. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby dowiedzieć się, ile potencjalnie jest uwalnianego tlenku siarki.

- Planowane przez nas wspólne przedsięwzięcie stanowi kolejny logiczny krok w ramach naszej wspólnej wizji koncepcji napędu lotniczego opartego na wodorze - powiedział Bruno Fichefeux, dyrektor ds. programów przyszłości w Airbusie. - Łącząc nasze technologie i wiedzę specjalistyczną w ramach specjalnie utworzonego podmiotu, tworzymy europejski ośrodek o ogromnym potencjale, zdolny do przekształcania zaawansowanych badań w gotowe do wdrożenia przemysłowego i podlegające certyfikacji elektryczne układy napędowe.

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