Zmiennokształtne skrzydła z Niemiec. Nowa przyszłość lotnictwa?

System zmiennokształtnych skrzydeł nazwany HyTEM został wykonany przez Niemieckie Centrum Aeronautyki (DLR). Podczas testów zostały zamontowane na eksperymentalnym bezzałogowcu PROTEUS.

Jak podaje DLR zmiennokształtne skrzydła były w stanie wykrywać lokalne zakłócenia, interpretować je i odpowiednio dostosowywać do nich swój kształt. Wykrywanie, podejmowanie decyzji oraz reakcja fizyczna były ze sobą ściśle zintegrowane w czasie rzeczywistym. Testy wykazały, że HyTEM jest zdatny do lotu i może przejść do dalszej fazy badań. W zamyśle zmiennokształtne skrzydła mają zostać przetestowane na większych statkach powietrznych w tym na załogowych samolotach.

HyTEM zbudowano ze specjalnych kompozytów wzmocnionych włóknami. Skrzydła posiadają elastyczne krawędzie spływu, które umożliwiają płynną deformację w locie. Reagują na turbulencje czy zmieniające się warunki pogodowe. Zwiększa to bezpieczeństwo lotu oraz potencjalnie zmniejsza zużycie paliwa.

PROTEUS podczas lotu testowego DLR (CC BY-NC-ND 3.0) materiał zewnętrzny

Jak działają zmiennokształtne skrzydła?

Za działanie skrzydeł HyTEM odpowiada systemem sterowania lotem, wspomagany przez sztuczną inteligencję. Układ ten pozwala na wykonywanie złożonych ruchów płatu nośnego i ciągłe dostosowywanie się do warunków podczas lotu. Został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać możliwości ruchowe skrzydeł. System wykrywa, kiedy podczas lotu zachowanie statku powietrznego odbiega od oczekiwań i na bieżąco aktualizuje swój model.

W trakcie prac rozwojowych niemieccy inżynierowie przeprowadzili symulacje scenariuszy awaryjnych. Dzięki temu system nauczył się utrzymywać stabilność lotu nawet w przypadku uszkodzenia części skrzydła. Zespół opracował również metodę pozwalającą na odtworzenie rozkładu ciśnienia na powierzchni przy użyciu niewielkiej liczby czujników. Metoda ta zapewniała niemal natychmiastowy obraz stanu aerodynamicznego, co przyspiesza działanie skrzydeł.

Do utrzymania sterowności HyTEM w miejsce klap wykorzystuje kilka małych siłowników. Umożliwiają precyzyjną regulację profilu skrzydła w dziesięciu punktach bez tworzenia szczelin między poszczególnymi sekcjami. Dzięki temu cały płat działa jak jedna adaptacyjna powierzchnia.

