Rosjanie chcą zalać samoloty gorszym paliwem. Ukraińcy wieszczą katastrofę

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Rosja chce obniżyć jakość swojego paliwa lotniczego, aby zwiększyć jego produkcję po ukraińskich atakach na rafinerie - informuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Może to doprowadzić do problemów z utrzymaniem rosyjskiej floty samolotów cywilnych oraz awarii w powietrzu, a nawet katastrof.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rosjanie chcą wlewać gorsze paliwo lotnicze do swoich samolotów. To efekt ukraińskich ataków.Wikimedia Commons

Rosjanie mają kryzys. Sięgają po gorsze paliwo lotnicze

Według doniesień Ukraińców rosyjskie Ministerstwo Transportu proponuje dopuszczenie stosowania paliwa lotniczego o temperaturze zamarzania do -50 °C zamiast obecnych -60 °C. Dodatkowo dopuszczone miałoby być zastosowanie dodatków przeciwzużyciowych i cięższych olejów napędowych oraz zwiększenie udziału komponentów syntetycznych.

Rosyjskie ministerstwo chce także umożliwić udział w produkcji paliwa lotniczego małym i średnim przedsiębiorstwom. Wszystkie te przedsięwzięcia miałyby zapewnić do 1,8 miliona ton dodatkowego paliwa rocznie. Paliwo miałoby zostać użyte w lotnictwie cywilnym.

Ukraińskie ataki wywołają kryzys rosyjskiego lotnictwa?

Decyzje te mają wynikać z fali ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Już doprowadziły do kryzysu paliwowego, który mógł dotknąć około 35 proc. populacji Rosjan. W niektórych regionach, np. na Krymie, władze wprowadziły ograniczenia w zakupie paliwa dla obywateli. Co więcej, niektóre rosyjskie rafinerie zostały dopuszczone do produkcji paliwa o gorszym standardzie Euro-3, które trafiło do stacji paliw.

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy podkreśla, że zmiany w rosyjskim paliwie lotniczym to zaleta dla budżetu, ale nowe ryzyko dla pasażerów. Ukraińcy wskazują, że na wysokości lotu temperatura na zewnątrz samolotu często spada poniżej -50°C, co przy nowym paliwie może prowadzić do katastrofy.

- Jeśli paliwo zacznie się krystalizować, powstałe cząsteczki mogą zablokować układ paliwowy i odciąć dopływ paliwa do silnika, co może skończyć się awarią w powietrzu - komentuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Nowe dodatki i komponenty nie zostały jeszcze przetestowane. Mogą one również przyspieszać zużycie części. W przypadku sankcji oznacza to droższe utrzymanie, niedobór części zamiennych i jeszcze więcej problemów z naprawami samolotów.

Najpierw awarie samochodów. Teraz awarie samolotów

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy wskazuje, że efekty nowych wskazań rosyjskiego Ministerstwa Transportu można przewidzieć na bazie wspomnianego dopuszczenia do obrotu paliwa Euro-3. W niektórych samochodach, zwłaszcza chińskich marek, doprowadziło to do zwiększenia liczby awarii silników i pogorszenia właściwości jezdnych. Według Ukraińców to samo stanie się w rosyjskich samolotach.

- Moskwa teraz tnie koszty i przerzuca rachunek na społeczeństwo - poprzez naprawy samochodów, droższą konserwację i zwiększone ryzyko. Teraz chcą przenieść to samo podejście na lotnictwo - kraj oszczędza na bezpieczeństwie, bo nie stać go na jego finansowanie - podsumowała Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Drapanie się może być bardzo szkodliwe. Zatem dlaczego wciąż to robimy?Associated Press 2026INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze