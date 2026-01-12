Ruszyła budowa nowego lotniska w Afryce. Zdeklasuje inne porty

Informacje o nowych połączeniach lotniczych, rozbudowach terminali i modernizacjach lotnisk pojawiają się obecnie niezwykle często. Na całym świecie porty lotnicze rosną, zmieniają się i dostosowują do coraz większego ruchu pasażerskiego, a lotnictwo pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się sektorów transportu.

Do listy głośnych inwestycji dołącza teraz Afryka. W Etiopii właśnie rozpoczęła się budowa ogromnego lotniska, które ma stać się największym portem lotniczym na kontynencie i jednym z największych lotnisk na świecie. Projektowi towarzyszyć będzie budowa nowych dróg i szybkich kolei, by jeszcze lepiej skomunikować stolicę wschodnioafrykańskiego kraju z nowym hubem. To wyraźny sygnał, że lotnicze ambicje Afryki wchodzą na zupełnie nowy poziom.

Port Lotniczy Bishoftu. Gigantyczny projekt megalotniska w Afryce

Kolosalna inwestycja powstaje w okolicy miasta Debre Zeit (Bishoftu), które leży ok. 45 kilometrów od Addis Abeby w Etiopii, w Afryce. Lotnisko będzie miało ponad czterokrotnie większą przepustowość niż obecne główne lotnisko Etiopii, Międzynarodowy Port Lotniczy Addis Abeba-Bole (ADD). Lotnisko w stolicy w ciągu kilku najbliższych lat osiągnie limit swojego obecnego ruchu, dlatego budowa nowego portu jest koniecznością.

Linie lotnicze Ethiopian Airlines, największy przewoźnik Afryki, oficjalnie rozpoczęły już prace nad tym ogromnym planem wartym ok. 12,5 miliardów dolarów. Przewoźnik sfinansuje 30 proc. projektu, a pozostały kapitał wniosą m.in. Afrykański Bank Rozwoju oraz inwestorzy z Bliskiego Wschodu, Chin, Europy i USA.

- Międzynarodowy Port Lotniczy Bishoftu będzie największym projektem infrastruktury lotniczej w historii Afryki - podkreślił premier Abiy Ahmed Ali.

Największe lotniska na świecie. Port w Etiopii obsłuży ponad 100 mln pasażerów

Nowe lotnisko w Etiopii ma mieć cztery pasy startowe, miejsce dla 270 samolotów i możliwość obsłużenia ponad 100 milionów pasażerów rocznie. To duży przeskok, bo port w Addis Abebie może przyjąć ok. 25 milionów pasażerów w roku. W Bishoftu planowane jest także "lotnicze miasteczko" z hotelem, centrum handlowym i parkiem przemysłowym. To wszystko uczyni z portu w Debre Zeit pierwszy mega hub Afryki, który umożliwi liniom Ethiopian Airlines zrealizować plany dalszej ekspansji.

Oficjalne rozpoczęcie projektu megaportu Ethiopian Airlines nastąpiło 10 stycznia 2026 roku. Zakończenie pierwszej części budowy lotniska Bishoftu ustalone jest na rok 2030, wówczas mają zostać oddane do użytku dwa z czterech pasów startowych. Na ten termin planowane jest też ukończenie dwóch terminali pasażerskich, hotelu lotniskowego i terminala cargo.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy etiopski projekt dołączy do grona największych lotnisk świata. Które obiekty królują obecnie w tym zestawieniu? Pod względem powierzchni największym lotniskiem świata jest Międzynarodowy Port Lotniczy Króla Fahda (DMM) w Ad-Dammam w Arabii Saudyjskiej - zajmuje prawie 780 km². Dla porównania największy port lotniczy w Polsce, Lotnisko Chopina w Warszawie, zajmuje teren o powierzchni około 8,34 km². Patrząc na ruch pasażerski, prym wiedzie natomiast od lat lotnisko Hartsfield-Jackson w Atlancie (ATL) w USA, obsługujące ponad 100 milionów pasażerów rocznie. Dane OAG pokazują jednak, że w tym roku może się to zmienić, bo już na początku stycznia lotnisko to wyprzedził międzynarodowy port lotniczy w Dubaju (DXB).

Źródła: Ethiopian Airlines, Reuters, Simple Flying.

