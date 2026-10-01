Ryanair i Wizz Air bez dopłat za bagaż? Nowe zasady od 2027 roku

Koniec dopłat za bagaż w liniach lotniczych. Unia Europejska wprowadza nowe zasady

Już wkrótce pakowanie walizki przed lotem może wyglądać zupełnie inaczej. Unia Europejska przygotowała zmiany w prawach pasażerów, które obejmą także zasady dotyczące bagażu zabieranego na pokład. W standardowej taryfie podróży pasażer ma otrzymać możliwość zabrania nie tylko małej torby umieszczanej pod przednim fotelem, lecz także dodatkowej torby kabinowej bez konieczności dopłacania.

Jest to istotna zmiana szczególnie dla osób korzystających z tanich linii lotniczych. Obecnie przewoźnicy często oferują najtańsze bilety obejmujące wyłącznie niewielki bagaż, a za większą walizkę trzeba zazwyczaj zapłacić dodatkowo. Nowe unijne przepisy mają ograniczyć takie różnice między ofertami przewoźników.

Pasażer będzie miał prawo do dwóch sztuk bagażu, kupując standardowy bilet. Pierwszym będzie przedmiot osobisty - może to być mały plecak lub torba na laptopa. Warunek pozostanie prosty - musi się on zmieścić pod fotelem znajdującym się przed pasażerem. Drugim elementem będzie niewielki bagaż podręczny. W uzgodnionych zasadach określono dla niego maksymalną wagę na poziomie 7 kilogramów, otwiera się w nowym oknie, a suma jego trzech wymiarów nie może przekraczać 100 cm.

Dzięki temu podróżny otrzyma dodatkową przestrzeń na osobiste rzeczy w cenie, która dotychczas obejmowała jedynie ten mały bagaż. W przypadku przedmiotu osobistego unijne przepisy określają wspólny minimalny standard wymiarów 40 x 30 x 15 cm, otwiera się w nowym oknie. Linie lotnicze mogą natomiast ustalać własne wymagania dotyczące wagi bagażu.

Linie lotnicze zachowają możliwość oferowania tańszych biletów dla pasażerów bez bagażu kabinowego. Nowe regulacje mają natomiast zwiększyć przejrzystość cen.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Na nowe zasady trzeba będzie jeszcze poczekać. Mają wejść w życie pod koniec 2027 roku. Oznacza to, że osoby planujące podróże w najbliższych miesiącach nadal muszą sprawdzać zasady konkretnego przewoźnika.

Ryanair oraz Wizz Air zapowiedzieli, że będą przestrzegać nowych wymogów po ich wejściu w życie, jak wynika z raportu przygotowanego przez Which.

Inne zmiany wprowadzone w 2027 roku

W celu wzmocnienia praw podróżnych zakaże się m.in. pobierania dodatkowych opłat za poprawianie błędów ortograficznych na biletach lotniczych. Podróżujący będą mogli skorzystać z lotu powrotnego, nawet jeśli spóźnią się na lot docelowy, a osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą miały prawo do odszkodowania i zmiany planu podróży w przypadku spóźnienia na lot spowodowany nieodprowadzeniem ich na czas do bramki przez personel lotniska. Nowe przepisy gwarantują także, że dzieci poniżej 12. roku życia będą domyślnie siedziały obok osoby dorosłej podróżującej z nimi bez żadnych dodatkowych opłat.



