Ryanair ogłasza sukces, ale i podnosi opłaty. Zmiany dla pasażerów

Zmiany w Ryanair. Nie tylko cyfrowe karty podkładowe

Co jakiś czas możemy obserwować efekty postępującej cyfryzacji i zmian, jakie niesie ze sobą rozwój technologii. Do grona firm, które postanowiły pójść z duchem czasu, dołączył właśnie popularny przewoźnik - tanie linie lotnicze Ryanair.

Niedawno informowaliśmy o zmianach, które Ryanair zdecydował się wprowadzić od 12 listopada - uruchomiony został nowy system odprawy, dzięki czemu przewoźnik może całkowicie zrezygnować z papierowych kart pokładowych.

Po pierwszym dniu działania systemu linie Ryanair poinformowały o sukcesie. Zmiany zaszły jednak nie tylko na tym obszarze. Przewoźnik zadecydował też o modyfikacji opłat za wybór miejsca w samolocie.

Sukces cyfrowych kart pokładowych i zmiany w opłatach za wybór miejsca

Jak podaje Ryanair, cyfrowe karty pokładowe spotkały się z pozytywnym odbiorem pasażerów, ponieważ dokument wystarczyło mieć na telefonie.

- Jak dotąd pierwszy dzień przejścia na cyfrowe karty pokładowe linii Ryanair okazał się ogromnym sukcesem, ponieważ ponad 700 lotów i ponad 100 000 pasażerów skorzystało z ulepszonej obsługi i lepszych wrażeń związanych z cyfrową odprawą na lotniskach Ryanair. Szacujemy, że nowy proces pozwoli zaoszczędzić nawet 40 mln euro rocznie, co pomoże nam obniżyć ceny biletów i uczynić podróże lotnicze bardziej konkurencyjnymi dla klientów Ryanair - powiedział Dara Brady Chief Marketing Officer w Ryanair.

Oprócz informacji o sukcesie kart pokładowych, w sieci pojawiły się też ustalenia serwisu Fly4Free dotyczące podwyżki cen w Ryanair za wybór miejsca w samolotach.

Zmiany dla podróżnych. Ryanair podniósł opłaty za miejsce przy oknie

Jak ustaliło źródło, Ryanair wprowadził zmiany w cenniku i podniósł opłaty - obecnie podróżni, którzy chcą siedzieć przy oknie, będą obciążeni nieco wyższą opłatą.

Różnica w cenie za miejsce przy oknie jest niewielka - to 2 zł. Fly4Free podało przykład: wybór miejsca standardowego dla rzędu 18 to opłata w wysokości 31,77 zł. Ale za miejsce 18A, które znajduje się przy oknie, cena to już 33,89 zł, czyli ok. 2 zł więcej. Podobne różnice w cenie za miejsce z widokiem są w innych rzędach.

Dotychczas ceny za wybór miejsca w samolotach irlandzkiego przewoźnika również się wahały, ale zależnie od wybranej strefy. Jednak nie obejmowało to kolejnych dopłat za miejsce z widokiem. Biorąc pod uwagę popularność usługi wyboru miejsc w samolocie, dla przewoźnika podwyżka opłat za siedzenie przy oknie na pewno jest korzystna.

