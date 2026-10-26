Sagrada Familia i wyśmienita kuchnia. Ruszyły nowe loty z Polski

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Szukasz pomysłu na urlop w chłodniejszych miesiącach? Ryanair uruchomił właśnie nowe połączenia do Hiszpanii i Portugalii z poznańskiego lotniska. Loty do miast słynących z licznych atrakcji realizowane będą dwa razy w tygodniu

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Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie, słynna atrakcja architektoniczna miasta
W Barcelonie czeka m.in. Sagrada Familia - jedna z najbardziej widowiskowych katalońskich atrakcji architektonicznych.Adobe Stock

Urlop w listopadzie i grudniu. Hiszpania czy Portugalia?

Urlop jesienią i zimą? Warto rozważyć loty w inne zakątki Europy. Tanie linie lotnicze oferują szeroki wachlarz możliwości, do tego regularnie ogłaszane są nowe trasy.

Kolejne nowości zapowiedział także Ryanair. Linia lotnicza uruchomiła właśnie nowe połączenia z Polski do Portugalii i Hiszpani.

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Zimowy rozkład połączeń Ryanair. Loty z lotniska w Poznaniu

Ryanair ogłosił nowe zimowe trasy z lotniska Portu Lotniczego Poznań-Ławica - wraz z końcem października uruchomiono połączenia, w ramach których dolecimy do popularnych miast w Portugalii i Hiszpanii - Porto i Barcelony. Oba połączenia z Poznania realizowane będą dwa razy w tygodniu.

25 października, w niedzielę, zainaugurowano loty do Porto, które słynie z wyrazistej kuchni, wina porto, wpisanej na listę UNESCO malowniczej dzielnicy Ribeira oraz monumentalnych mostów nad rzeką Douro.

Widok na budynki i rzekę Douro w Porto
Widok na budynki i rzekę Douro w PortoKatarzyna PawlickaINTERIA.PL

Na poniedziałek 26 października zaplanowano pierwszy lot do Barcelony. Miasto słynie z unikalnej architektury Antonio Gaudíego, szczególnie najwyższego kościoła świata - Sagrada Familia. Do tego miasto znane jest ze słynnego klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz śródziemnomorskiego klimatu

Fasada ozdobnego budynku z unikalnymi balkonami o organicznych kształtach, kolorowymi mozaikami i zielonymi okiennicami, wyróżniająca się artystycznym stylem architektonicznym.
Casa Batlló w Barcelonie.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Jak zapewnia Ryanair, uruchomienie nowych połączeń zwiększy dostęp do korzystnych cenowo zimowych wyjazdów z Polski w inne zakątki Europy.

- Jesień i zima nie muszą oznaczać wyłącznie krótkich dni i szarej pogody. Dlatego cieszymy się, że wraz ze startem zimowego rozkładu pasażerowie z Poznania zyskują możliwość bezpośrednich podróży linią Ryanair do Barcelony i Porto - powiedział Grzegorz Bykowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Pogoda w Barcelonie i Porto w listopadzie i grudniu

Barcelona czy Porto w listopadzie i grudniu charakteryzuje się łagodniejszą pogodą niż w Polsce. Temperatury w listopadzie sięgają tam średnio do 17 stopni Celsjusza, a w grudniu do 15 stopni. To szansa na zwiedzanie bez tłumów, jakich ciężko jest uniknąć w sezonie. Przed Bożym Narodzeniem można ponadto zobaczyć liczne światełka i inne świąteczne dekoracje.

Miejscowości te mogą okazać się doskonałymi kierunkami dla różnego typu podróżnych.

- To propozycja zarówno dla osób szukających odrobiny słońca i inspirujących city breaków poza sezonem, jak i dla kibiców piłkarskich, którzy chcą poczuć atmosferę stadionów FC Barcelona czy FC Porto. Wierzymy, że oba kierunki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wielkopolski przez cały sezon zimowy - zaznacza Grzegorz Bykowski.

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Pełen rozkład lotów Ryanair na sezon zimowy 2026/2027 jest już dostępny dla pasażerów. Bilety można rezerwować poprzez aplikację oraz na stronie internetowej przewoźnika.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji© 2026 Associated Press
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