Urlop w listopadzie i grudniu. Hiszpania czy Portugalia?

Urlop jesienią i zimą? Warto rozważyć loty w inne zakątki Europy. Tanie linie lotnicze oferują szeroki wachlarz możliwości, do tego regularnie ogłaszane są nowe trasy.

Kolejne nowości zapowiedział także Ryanair. Linia lotnicza uruchomiła właśnie nowe połączenia z Polski do Portugalii i Hiszpani.

Zimowy rozkład połączeń Ryanair. Loty z lotniska w Poznaniu

Ryanair ogłosił nowe zimowe trasy z lotniska Portu Lotniczego Poznań-Ławica - wraz z końcem października uruchomiono połączenia, w ramach których dolecimy do popularnych miast w Portugalii i Hiszpanii - Porto i Barcelony. Oba połączenia z Poznania realizowane będą dwa razy w tygodniu.

25 października, w niedzielę, zainaugurowano loty do Porto, które słynie z wyrazistej kuchni, wina porto, wpisanej na listę UNESCO malowniczej dzielnicy Ribeira oraz monumentalnych mostów nad rzeką Douro.

Widok na budynki i rzekę Douro w Porto Katarzyna Pawlicka INTERIA.PL

Na poniedziałek 26 października zaplanowano pierwszy lot do Barcelony. Miasto słynie z unikalnej architektury Antonio Gaudíego, szczególnie najwyższego kościoła świata - Sagrada Familia. Do tego miasto znane jest ze słynnego klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz śródziemnomorskiego klimatu

Casa Batlló w Barcelonie. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Jak zapewnia Ryanair, uruchomienie nowych połączeń zwiększy dostęp do korzystnych cenowo zimowych wyjazdów z Polski w inne zakątki Europy.

- Jesień i zima nie muszą oznaczać wyłącznie krótkich dni i szarej pogody. Dlatego cieszymy się, że wraz ze startem zimowego rozkładu pasażerowie z Poznania zyskują możliwość bezpośrednich podróży linią Ryanair do Barcelony i Porto - powiedział Grzegorz Bykowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Pogoda w Barcelonie i Porto w listopadzie i grudniu

Barcelona czy Porto w listopadzie i grudniu charakteryzuje się łagodniejszą pogodą niż w Polsce. Temperatury w listopadzie sięgają tam średnio do 17 stopni Celsjusza, a w grudniu do 15 stopni. To szansa na zwiedzanie bez tłumów, jakich ciężko jest uniknąć w sezonie. Przed Bożym Narodzeniem można ponadto zobaczyć liczne światełka i inne świąteczne dekoracje.

Miejscowości te mogą okazać się doskonałymi kierunkami dla różnego typu podróżnych.

- To propozycja zarówno dla osób szukających odrobiny słońca i inspirujących city breaków poza sezonem, jak i dla kibiców piłkarskich, którzy chcą poczuć atmosferę stadionów FC Barcelona czy FC Porto. Wierzymy, że oba kierunki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wielkopolski przez cały sezon zimowy - zaznacza Grzegorz Bykowski.

Pełen rozkład lotów Ryanair na sezon zimowy 2026/2027 jest już dostępny dla pasażerów. Bilety można rezerwować poprzez aplikację oraz na stronie internetowej przewoźnika.