Paraliż ruchu lotniczego w USA. Samolot towarowy FedEx zjechał z pasa w trakcie burzy

W środę wieczorem 25 listopada samolot transportowy FedEx wypadł z pasa startowego międzynarodowego lotniska w Miami. Powodem był silny wiatr i deszcz. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak ruch na obiekcie został wstrzymany do co najmniej 21:45. Biuro szeryfa Miami-Dade poinformowało, że na pas startowy lotniska przedstawiciele biura dotarli około godz. 20:40.

W chwili zdarzenia z powodu deszczu widoczność była ograniczona do ok. 11 km, a na lotnisku podmuchy wiatru osiągały nawet 21 km na godzinę. Wszystko wskazuje na to, że załoga samolotu McDonnell Douglas MD-11 miała duże trudności z wyhamowaniem maszyny, nim ta zjechała na trawę. Pierwotnie wystartowała z międzynarodowego lotniska im. Fredericka W. Smitha w Memphis, a następnie trafiła do Miami. Około godz. 20:30 wypadła poza pas startowy 26R.

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Dwie osoby znajdujące się w samolocie transportowym samodzielnie go opuściły. Straż Pożarna Miami-Dade nie odnotowała pożaru ani żadnego dymu wydostającego się z samolotu.

- Jesteśmy wdzięczni, że nasza załoga jest cała i zdrowa i nie ma doniesień o żadnych obrażeniach - ogłosiła firma FedEx w oświadczeniu.

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To już drugi taki przypadek na lotnisku w Miami

Ostatni taki przypadek miał miejsce 6 września, kiedy to samolot transportowy Amazon Prime wypadł z pasa startowego i się rozbił. Zginęło wtedy pięciu pracowników lotniska, a kolejnych pięciu zostało rannych.

W wyniku zdarzenia ze środy wszystkie pasy poza jednym zostały zamknięte. Początkowy 45-minutowy postój spowodował ogromne opóźnienia. Z ich powodu wielu pasażerów, którzy celebrowali Święto Dziękczynienia, musiało czekać na lotnisku czasem nawet kilkanaście godzin, nim loty zostały wznowione.

- Doceniamy cierpliwość naszych pasażerów, podczas gdy pracujemy nad bezpiecznym wznowieniem normalnej działalności - poinformowało lotnisko.

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Wypadek podczas Święta Dziękczynienia sparaliżował ruch lotniczy

Święto Dziękczynienia obchodzone 26 listopada jest dużym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych. W okolicach tego dnia ruch samolotowy jest wzmożony, a lotniska przepełnione. Duże burze spowodowały komplikacje w tegorocznym obchodzeniu święta w niektórych częściach USA.

Według FlightAware w środę do godziny 21:45 czasu wschodniego ponad 6 tys. lotów w obrębie Stanów Zjednoczonych zostało opóźnionych, a ponad 650 - odwołanych. W czwartek opóźniono już ponad 60 lotów, a 135 odwołano.

W tym roku liczba pasażerów wybierająca loty krajowe w Święto Dziękczynienia miała wynieść prawie 6 mln - jak podaje American Automobile Association.



